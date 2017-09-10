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إصابة 3 أشخاص بينهم طفل في حريق ببني سويف

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مصراوي Masrawy

إصابة 3 أشخاص بينهم طفل في حريق ببني سويف

07:02 م الأحد 10 سبتمبر 2017

إصابة 3 أشخاص بينهم طفل في حريق ببني سويف

حريق - ارشيفية

بني سويف ــ أحمد كامل:

أصيب 3 أشخاص، اليوم الأحد، في حريق بمنزل بقرية معصرة نعسان التابعة لمركز ومدينة إهناسيا غرب محافظة بني سويف، ونقلوا لمستشفى بني سويف العام.

واستقبل مستشفى بني سويف العام كلاً من: عبد الله أحمد سيد، 9 سنوات، مصاب بحروق 20% في البطن، وحميدة سيد 50 سنة، مصابة بحروق في الساقين من الدرجة الأولى والثانية، وصقر عبد الله علي، مصاب بحريق من الدرجة الثانية والثالثة بالوجه والكفين.

واحتجز المستشفى المصابين بقسم الحروق، لإجراء الإسعافات الأولية ووضعهم تحت الملاحظة.

كان اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من إدارة الحماية المدنية باستقبالها بلاغًا يفيد بنشوب حريق بقرية معسرة نعسان التابعة لمركز إهناسيا، والذي كلف بسرعة انتقال القوات والسيطرة على الحريق.

وانتقلت قوات الحماية المدنية على رأس سيارتي إطفاء وتمكنوا من إخماد الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة.

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