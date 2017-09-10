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رئيس إقليم كردستان: الاستفتاء لا يعني معاداة الشعب العراقي

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مصراوي Masrawy

رئيس إقليم كردستان: الاستفتاء لا يعني معاداة الشعب العراقي

07:08 م الأحد 10 سبتمبر 2017

رئيس إقليم كردستان: الاستفتاء لا يعني معاداة الشعب العراقي

مسعود بارزاني

بغداد - (أ ش أ):

أكد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، أن ممارسة حق الاستفتاء لا تعني معاداة أي مكون ديني أو قومي من مكونات الشعب العراقي.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، قال بارزاني في رسالة وجهها للرأي العام، اليوم الأحد، إن إقليم كردستان عاش في تجربة مليئة بالمآسي والمشاكل مع الحكومات العراقية لمدة مئة عام، ‏وفي هذه الأعوام المئة التي مرت لم نلحظ أي تنفيذ حقيقي لمبدأ الشراكة وتعرض شعب كردستان لحملات الأنفال والقصف بالأسلحة الكيمياوية".

‏وأضاف أنه من أجل تحقيق السلام الكامل والابتعاد عن الحروب والمشاكل قرر شعب كردستان إجراء عملية الاستفتاء ليقرر عن طريقها مصيره نحو الاستقلال وأن ممارسة حق الاستفتاء لا يعني ‏معاداة لأي مكون قومي وديني من مكونات الشعب العراقي ‏حيث ‏سيبني أساسا قويا ‏لعلاقات تاريخية جديدة بين شعب كردستان والشعب العراقي ويضع حدا لمن يريد زرع الفتنة وتأجيج الخلافات بين الشعبين".

وتابع أن أي تصريح أو تصرف نستطيع أن نتلمس منه معاداة للأخوة والتعايش السلمي لا يمت بأية صلة للقيم العليا لشعبنا ولا علاقة له بالسياسة العامة للإقليم وهو بعيد جدا عن ثقافة التعايش السلمي والتسامح لشعب كردستان.

وأضاف: "‏نؤكد للجميع أننا لا يمكن أن نخلط بين التصرفات الاجرامية واللا إنسانية للأنظمة العراقية السابقة ضد شعب كردستان وروح الأخوة بين شعب كردستان والشعب العراقي، ‏ولن تؤثر عملية الاستفتاء وبأي شكل كان على استمرار روح الصداقة والأخوة بين شعب كردستان والشعب العراقي بل ستعمل على تعميق في هذه العلاقة حيث نعلم جيدا أن الشعوب العراقية كانت دوما ضحية للتصرفات الإجرامية للحكومات الدكتاتورية وكنا دوماً في خندق واحد وجبهة واحدة ‏ضد الجور والاستبداد".

وطالب بارزاني المواطنين في الإقليم ‏بـ"مراعاة القيم العليا للشعب وثقافة الأخوة والتعايش السلمي التاريخي بين المكونات القومية والدينية أثناء تعبيرهم عن إرادتهم ومطالبتهم بحقوقهم العادلة، قائلا "ونطلب من إخواتنا وإخواننا العراقيين أن يعلموا ويتفهموا جيدا أن شعب كردستان لم يكن أبداً سبباً في زعزعة وحدة العراق والشراكة والعيش المشترك ‏بل أن الأنظمة المستبدة والحكومات العراقية ساهمت في زرع سياسة الإنكار والتي كانت سببا أساسيا في تخريب مبدأ الوحدة والتعايش والشراكة".

هذا المحتوى من

Asha

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