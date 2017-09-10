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نيبوشا يوافق على مشاركة أسامة إبراهيم في مران الزمالك

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نيبوشا يوافق على مشاركة أسامة إبراهيم في مران الزمالك نيبوشا يوافق على مشاركة أسامة إبراهيم في مران الزمالك

التحرير

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تواجد أسامة إبراهيم لاعب الفريق الأول بالزمالك بمقر النادي، من أجل المشاركة في تدريبات الفريق، بعد موافقة المونتنيجري نيبوشا المدير الفني للفريق، على خوض اللاعب للتدريبات في ظل قيده بقائمة الانتظار.

واقنع مسئولو المونتنيجري نيبوشا بالموافقة علي مشاركة أسامة إبراهيم الظهير الأيمن في التدريبات الجماعية علي الرغم من عدم قيده ووضعه في قائمة الانتظار.

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جاء ذلك بعدما أكد المسئولين لنيبوشا أن عدم تواجد اللاعب ومشاركته مع فريق الشباب قد يستغله في تقديم شكوي ضد النادي لا سيما أن لوائح الاتحاد الدولي تنص علي أحقية اللاعب في المشاركة مع ناديه بشكل طبيعي حتي في حالة عدم قيده.
 

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التحرير

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