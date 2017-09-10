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صالح جمعة: الامتحانات سبب غيابي عن التدريبات.. ورسالة تؤكد براءتي

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صالح جمعة: الامتحانات سبب غيابي عن التدريبات.. ورسالة تؤكد براءتي صالح جمعة: الامتحانات سبب غيابي عن التدريبات.. ورسالة تؤكد براءتي

التحرير

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أكد صالح جمعة لاعب الاهلي ومنتخب أن هناك اسباب مقنعة وقوية وراء غيابه عن مران المستبعدين للأهلي.

وقال اللاعب في تصريحات خاصة لـ«التحرير»:" نعم تغيبت عن التدريبات وذلك بسبب امتحانات الدور الثاني".

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وأضاف:" أخوض الامتحانات هذه الأيام بعد غيابي عن اختبارات الدور الأول بسبب المباريات الإفريقية التي كنت أخوضها مع الأهلي ".

وأكمل: "أما موضوع الاستئذان فهو مثبت وواقع من خلال رسالة أرسلتها إلى سعيد أحمد إداري الفريق وأتمنى أن يكون الكلام عن العقوبات غير صحيح ولم يبلغني أي قرار من النادي بهذا الأمر".

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التحرير

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