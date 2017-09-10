أخبار عاجلة

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

ترامب يعزز التمويل الفيدرالي لجزر العذراء الأمريكية بعد إعصار "إيرما"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

يعزز التمويل الفيدرالي لجزر العذراء الأمريكية بعد إعصار "إيرما"

06:58 م الأحد 10 سبتمبر 2017

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن - (أ ش أ):
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيعزز مساعدات حالات الكوراث الممنوحة لجزر العذراء الأمريكية في أعقاب ما خلفه إعصار "إيرما" من دمار.

جاء ذلك في بيان للبيت الأبيض، حسبما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكي، والذي أوضح أنه بموجب إعلان ترامب تعزيز المساعدات المخصصة للكوارث الكبرى والذي صدر لصالح جزر العذراء في 7 من شهر سبتمبر الجاري، فإنه تم تخصيص تمويل فيدرالي للمساعدات العامة ومساعدات أخرى بنسبة 75% من التمويل الفيدرالي لإجمالي النفقات المتطلبة.

وأضاف البيان أن الرئيس الأمريكي رفع نسبة المشاركة في التكاليف إلى 90% من التمويل الفيدرالي لإزالة الحطام، بما في ذلك من مساعدات فيدرالية مباشرة، وتخصيص نسبة 100% من التمويل الفيدرالي لاتخاذ الإجراءات الاحترازية الطارئة، فضلًا عن مساعدات فيدرالية مباشرة تستمر لمدة 30 يومًا من تاريخ الحادث.

وقال المركز الإعلامي للبيت الأبيض أن ترامب أقر، أمس السبت، بزيادة معدل التمويل الفيدرالي لإزالة الحطام واتخاذ الإجراءات الاحترازية الطارئة.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • 10 فيديوهات ترصد ثورة إعصار "إيرما" في وجه "فلوريدا"

    أخبار

  • بث مباشر: الإعصار إيرما يضرب فلوريدا

    أخبار

  • إعصار إيرما: مئات الآلاف من المنازل بدون كهرباء في فلوريدا

    أخبار

  • ترامب يؤكد إعادة بناء الأماكن المتضررة بسرعة بسبب إعصاري "هارفي وايرما"

    أخبار

إعلان

3c8dd736cb.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

البيت الأبيض: ترامب يعلن اليوم حالة طوارئ صحية بسبب مادة مخدرة

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة