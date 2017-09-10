ترامب يعزز التمويل الفيدرالي لجزر العذراء الأمريكية بعد إعصار "إيرما"

واشنطن - (أ ش أ):

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيعزز مساعدات حالات الكوراث الممنوحة لجزر العذراء الأمريكية في أعقاب ما خلفه إعصار "إيرما" من دمار.

جاء ذلك في بيان للبيت الأبيض، حسبما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكي، والذي أوضح أنه بموجب إعلان ترامب تعزيز المساعدات المخصصة للكوارث الكبرى والذي صدر لصالح جزر العذراء في 7 من شهر سبتمبر الجاري، فإنه تم تخصيص تمويل فيدرالي للمساعدات العامة ومساعدات أخرى بنسبة 75% من التمويل الفيدرالي لإجمالي النفقات المتطلبة.

وأضاف البيان أن الرئيس الأمريكي رفع نسبة المشاركة في التكاليف إلى 90% من التمويل الفيدرالي لإزالة الحطام، بما في ذلك من مساعدات فيدرالية مباشرة، وتخصيص نسبة 100% من التمويل الفيدرالي لاتخاذ الإجراءات الاحترازية الطارئة، فضلًا عن مساعدات فيدرالية مباشرة تستمر لمدة 30 يومًا من تاريخ الحادث.

وقال المركز الإعلامي للبيت الأبيض أن ترامب أقر، أمس السبت، بزيادة معدل التمويل الفيدرالي لإزالة الحطام واتخاذ الإجراءات الاحترازية الطارئة.