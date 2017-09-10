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بالصور- "الوطنية للصحافة" تعلن إجراءاتها للرد على تقرير "هيومان رايتس ووتش"

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مصراوي Masrawy

بالصور- "الوطنية للصحافة" تعلن إجراءاتها للرد على تقرير "هيومان رايتس ووتش"

06:54 م الأحد 10 سبتمبر 2017

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كتبت- هاجر حسني:

تصوير- أحمد طرانه:

صرح كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن الهيئة تعتبر التقرير الصادر من منظمة هيومان رايتس ووتش حول وقائع تعذيب في مصر من أخطر التقارير ، وأن التقرير الأسود يحتاج لمنتهى الجدية والمهنية، حيث يتم التعامل مع وقائع لابد من التصدي لها بمنتهى الموضوعية والعقلانية؛ الحجة بالحجة والدليل بالدليل.

وأضاف جبر - في مؤتمر صحفي بمقر الهيئة عقب اجتماع عقد لمناقشة تقرير حول وقائع تعذيب في مصر-، أنه تم بالاتفاق مع ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات على تنظيم لقاء بين رؤساء تحرير الصحف وبين الصحفيين والمراسلين الأجانب ، لتبادل الاّراء والأفكار والحجة بالحجة وإعداد جدول للقاءات متواصلة للانفتاح على وسائل الإعلام الخارجية.

وشدد جبر على أن الهيئة ستلعب دورها في مخاطبة كل الأجهزة، ومنها المجلس القومي لحقوق الانسان، ولجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، وغيرها من الجهات المختصة كي تمدها بالحقائق والمعلومات، مشيرا إلى أن التقرير يتحدث عن ١٩ شاهدًا، فمن هم وما هي صفتهم، هل ينتمون لجماعة الاخوان الإرهابية؟ لابد من معرفة حقيقة هذه المعلومات.

وقال جبر: "هذه المنظمة تروج لافكار الجماعة الإرهابية وتدعمها"، مضيفا أن "هناك منظمات حقوقية مصرية قامت بتزويد هيومان رايتس ووتش بالمعلومات، فمن هي ؟ لن نرد سياسيا. بل بمهنية، ونتبنى دعوة لتنظيم زيارات للجان حقوق الانسان ووسائل الاعلام لان لدينا يقين أن الدولة المصرية ليست لديها شيء تخفيه وأن هدف مثل هذه التقارير الابتزاز السياسي، خاصة بعدما كانت مصر ممثلة في مؤتمر البريكس الهام في الصين، وفي وقت استعدادها لان يلقي رئيسها خطابا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تتدخل هيومن رايتس لخلق سحابة دخان، مما جعل العام معبأ بالغضب ضد هذه المنظمة، ولن نكتفي بمخاطبة الرأي العام المحلي."

وأكد جبر أن الصحف القومية بِما لديها من أربعة إصدارات بلغات أجنبية، ستجتمع مع وكالة أنباء الشرق الاوسط لاصدار كل ما يتعلق بحقوق الانسان، ونقل وجهة النظر القانونية المحترمة والمبنية على أسباب حقيقية التي تعترف بالحقائق ولا تتستر على أخطاء لأنه قد تحدث أخطاء خلال الحرب على الإرهاب، وفي الوقت الذي تدافع هذه المنظمة عن حقوق القتلة والارهابيين لم تصدر اي بيان لإدانة عمليات القتل للشهداء المصريين في المعركة ضد الارهاب.

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