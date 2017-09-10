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لاتسيو يسحق ميلان برباعية في الدوري الإيطالي

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لاتسيو يسحق ميلان برباعية في الدوري الإيطالي لاتسيو يسحق ميلان برباعية في الدوري الإيطالي

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حقق فريق لاتسيو فوزًا ساحقًا على ضيفه ميلان بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب أوليمبيكو ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإيطالي.

سجل أهداف لاتسيو كل من شيرو ايموبيلي، ثلاثة أهداف "هاتريك"، الأول من ركلة جزاء، في الدقائق 38، 42، 48، ولويس ألبيرتو في الدقيقة 49، بينما أحرز ريكاردو مونتوليفو، هدف ميلان في الدقيقة 56.

 ووشهد اللقاء طرد ماركو بارولو، لاعب لاتسيو، في الدقيقة 93 لحصوله على إنذارين.

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بهذة النتيجة، حصد لاتسيو نقطته السابعة في جدول ترتيب الدوري الإيطالي يحتل بهم المركز الثالث فيما تجمد رصيد ميلان عند 6 نقاط في المركز السادس.


 

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