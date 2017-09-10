فيورنتينا يكتسح فيرونا بخماسية في الدوري الإيطالي

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فاز فريق فيورنتينا على نظيره هيلاس فيرونا 5-0 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإيطالي.

سجل جيوفاني سيموني الهدف الأول في الدقيقة الثانية وأضاف سيرل تيريو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 10، وفي الدقيقة 24 سجل دافيد أستوري الهدف الثالث للفيولا قبل أن يدرك جوردان فيرتو الهدف الرابع بالدقيقة 62، واختتم جيل دياز التسجيل بالهدف الخامس قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة واحدة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق فيورنتينا لــ 3 نقاط في المركز العاشر بينما يتجمد رصيد فريق هيلاس فيرونا عند نقطة واحدة في المركز التاسع عشر.

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وفي إطار منافسات نفس الجولة تمكن فريق أتلانتا من الفوز على فريق ساسولو بهدفين مقابل هدف ليصبح رصيد أتلانتا 3 نقاط في المركز الثالث عشر بينما يقبع فريق ساسولو في المركز السابع عشر برصيد نقطة واحدة.

وتمكن فريق أودنيزي من التغلب على جنوى بهدف نظيف ليقتنص أول ثلاث نقاط في الموسم بالمركز الحادي عشر بينما يتجمد رصيد فريق جنوى عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.

كما فاز فريق كالياري على نظيره كروتوني بهدف نظيف ليصبح رصيده 3 نقاط في المركز الخامس عشر بينما يتجمد رصيد فريق كروتوني عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشر.