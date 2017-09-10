حكايات أشهر نجوم الفن والعاب القمار

العديد من نجوم الفن والتمثيل الذين وصلوا الي مكانة فنية عالية واصبحوا من نجوم الصف الاول ونجوم شباك نظراً لما يحققوه من تهافت المعجبين بهم لحضور اعمالهم الفنية سواء كانت اعمال فنية تمثيلية او غنائية، وبرغم النجومية الكبيرة التي حققوها والاموال الطائلة التي يحصلون عليها من اعمالهم الفنية، إلا ان البعض منهم لديه هوايه قديمة منذ الصغر ومع مرور الزمن اصبحت هذه الهواية او العادة جزء اصيل منهم لا يستطيعون التخلي عنه وهذه الهواية هي لعب " القمار"، والكثير من هؤلاء النجوم لا يستطيعون السيطرة علي انفسهم والاقلاع عن لعب القمار برغم محاولاتهم الكثيرة والتي بائت بالفشل.

العاب القمار تعتمد بشكل كبير علي الحظ وهي لعبة غير مضمونة العواقب، فمن الممكن ان يحقق اللاعب فيها اموالاً طائلة في لمح البصر، وايضاً من الممكن ان يخسر كل ما يملك، فبعض هؤلاء الفنانين تعرضوا لخسارة هائلة نتيجة لعب القمار، وعلي الجانب الآخر هناك بعض الفنانين الذين حصلوا علي ارباحاً خيالية في دقائق قليلة، والبعض استغلوا هذه الهواية في الاستعراض امام الفتيات، او لجذب انتباه المعجبين بهم اكثر، وهناك العديد من القصص والحكايات المشوقة التي تجري احداثها بين نجوم الفن ولعبة القمار، وفيما سيأتي سنستعرض أهم هذه القصص التي حدثت مع بعض النجوم.

الفنان العالمي عمر الشريف

الفنان العالمي عمر الشريف الذي رحل عن عالمنا منذ وقت قصير كانت له اكثر من حكاية مع لعبة القمار، فقد عرف عمر الشريف لعب القمار وهو في سن الخامسة عشر من عمره، وقد كانت والدته هي من تقوم بتحفيزه علي لعب القمار وكانت تعطي له الاموال ليلعب بها القمار على طاولات لعبة الروليت.

النجم عمر الشريف استطاع في ليلة واحدة الفوز بمليون دولار امريكي من خلال لعبة القمار، وقد روي عمر الشريف عن هذه الواقعة في لقاء قد اجراه مع برنامج إيطالي وقال فيه، انه قد سافر الي ايطاليا للعب القمار وهو في اشد حالات الغضب والنرفزة، وذلك بسبب انه عرض علي عارضة أزياء ان ترافقه في احد الفنادق ولكنها رفضت الامر. ويستطرد عمر الشريف في الحديث ويقول: بمجرد دخوله الي صالة القمار وضع كل امواله علي طاولة اللعب رقم 29، ثم اختار الرقم 14، وهو لم يكن في السابق يلعب علي هذه الارقام ابداً، وقد لعب الحظ لعبته وحصل عمر الشريف علي ارباحاً هائلة لم يكن يعرف مقدارها، وبعد ذلك رجع للفندق ونام ليلته من كثرة شرب الخمرة، وفي اليوم التالي عندما استيقظ، وجد معه مبلغ بمقدار مليون و164 الف دولار امريكي.

ولكن النجم العالمي لم يتمكن من الفرار من مصيدة لعبة القمار وانكساراته، فقد وقع النجم عمر الشريف في مصيدة الخسارة حيث خسر قصر شديد الفخامة يقدر ثمنه بمبلغ اربعة ملايين ونصف جنيه استرليني، وذلك في لعبة قمار تسمي الجسور الاوروبية.

وقد حدث هذا مع عمر الشريف في تحدي اخر في عام 1973، مع لاعب قمار اسمه "سام بينادي" وقد كان لاعب قمار محترف، وقد اكد عمر الشريف حينها انه يعلم جيداً طريقة الفوز، ولكن في هذه المرة لم يكن الحظ بجانبه وقد خسر هذا القصر الفخم الذي قام بإنشائه علي مساحة 7 آلاف متر.

المطربه السورية أصالة

المطربة اصالة نصري السورية قد انتشرت الاقاويل والشائعات حولها والتي تؤكد انها تلعب القمار بصورة مستمرة تصل لدرجة الادمان، غير ان المطربة اصالة قد اوضحت الموضوع في برنامج تلفزيوني اسمه" المصارحة الحرة" علي التلفزيون المصري مع المذيعة مني عبد الوهاب.

وقد اوضحت اصالة الامر وقالت: الامر في منتهي البساطة انها كانت في اجازة وسافرت الي مدينة لاس فيجاس الامريكية لاول مرة ورأت الاشخاص الذين يلعبون القمار امامها في كل مكان، مما اثار لديها الرغبة والفضول في تجربه لعب القمار، فقامت باللعب مرتين فقط، ومن الجائز ان يكون بين الموجودين من يعرفها ورأها وهي تلعب القمار فقام بنشر هذه المعلومات الخاطئة والشائعات الكاذبة. وتبقى الحقيقة غير مؤكده عن ولع أصالة بلعب القمار سواء في صالات القمار او في مواقع الكازينو اون لاين.

يوسف بك وهبي

الفنان القدير يوسف بك وهبي قد اعترف في المذكرات التي قام بكتابتها انه كان يدمن العاب القمار، وقد خسر الكثير بسبب تلك العادة، علاوة علي انه قد خسر ثروة والده الطائلة، فضلاً عن القضايا التي رفعت ضده لعدم سداده لديونه وحجز اصحاب الديون علي ممتلكاته.

وقد كتب يوسف بك وهبي في مذكراته: فقد ألفوا الروايات الكاذبه ولفقوها له، فقد اتهموه بأنه قناص يصطاد الفريسة الضعيفة، وانه يدمن شرب الخمور والمخدرات، وانه عربيد، وانه يعاني من الشراهة في المتعة، وانه قد حول المسرح لمصيدة يوقع فيه العديد من ضحاياه، ولكن الحقيقة علي خلاف ما قد لفقوه له، وما قد اخترعوه ليشوهوا سمعته، ورغم انه برئ من كل ما ادعوه عليه إلا انه لايدعي انه كان قديس او راهب يعيش في مكان منعزل عن كل متع العالم، او متصوفاً او معصوم من الغرائز والشهوات، ولكنه مثل غيره من الشباب الذين في نفس عمره من ايام الشباب، فقد كان يندفع احياناً وراء الاغراءات ويفتن بالجمال ويجري وراءه، غير انه لم يشرب الخمور او يدمن المخدرات ابداً، ولم يرتكب اياً من الموبقات غير هوايته القديمة للقمار الذي كلفه الكثير من الاموال.

المخرج احمد سالم

يعتبر المخرج السينمائي احمد سالم من اشهر الفنانين الذين عرفوا بإدمانهم للعب القمار، وقد كان معروف وسط زملائه الفنانين بأنه مدمن بلعب القمار. وقد كان يلعب في احدي المرات ولم يحالفه الحظ وخسر اموالاً كبيرة، وقد قيل بعد ذلك انها كانت ميزانية انتاج فيلم "افراح" وقد قرر بعدها الاقلاع عن هذه العادة.

الفنان فريد الاطرش

ايضاً الفنان فريد الاطرش كان يدمن لعب القمار وقد خسر اموالاً كبيرة تصل الي 200الف جنية، لدرجة انه قد اعلن إفلاسه، وقد تخلي عنه احد اصدقائه عندما طلب منه بعض المال علي سبيل السلف ليسدد ديونه فرفض الصديق فحزن الاطرش حزناً شديداً. وفيما بعد قابل الاطرش الراقصة ساميه جمال التي استطاعت إقناعه بالعدول عن لعب القمار.

الفنانه اسمهان

عرفت ايضاً أسمهان بأنها تدمن لعب القمار، وقد كانت دائمة الخسارة، مما سبب لها الكثير من المشاكل المالية، وفي إحدي المرات اضطرت اسمهان لكتابة شيك بدون رصيد للقائد البريطاني في مصر" ريتشي" عندما خسرت مبلغ مالي كبير، ولكنه قد تنازل عنه بعد عدة ساعات.

الفنانه ليلي مراد

اشتهرت ايضاً ليلي مراد بلعب القمار، فقد تم القبض عليها في عام 1959، وهي في منزل احدي سيدات المجتمع، مع بعض الفنانين لقيامهم بلعب القمار، وقد ذكر هذا في التحقيق الصحفي لمجلة" البوليس" القديمة.

الخلاصة: هناك العديد من القصص والروايات التي تخص مشاهير الفن مع لعب القمار، ولكن من الافضل ان يعرف النجوم طريقة للتسلية وقضاء الوقت مع القدرة علي اتخاذ القرار بالاقلاع عن لعب القمار عند الشعور بالخسارة.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads