فيديو متداول لاشتباكات قوات العمليات الخاصة والإرهابيين في أرض اللواء
فيديو متداول لاشتباكات قوات العمليات الخاصة والإرهابيين في أرض اللواء
06:35 م الأحد 10 سبتمبر 2017
كتب - محمد الصاوي:
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظة الاشتباكات بين قوات العمليات الخاصة والعناصر الإرهابية بمنطقة أرض اللواء في محافظة الجيزة.
وتمكنت قوات الأمن من قتل 8 من العناصر الإرهابية داخل شقة سكنية استخدمها الإرهابيون وكرًا للاختباء بها، كما أصيب 5 شرطيين خلال تنفيذ المداهمة إثر انفجار عبوة ناسفة دسها الإرهابيون خلف باب الشقة لتعطيل قوات الأمن.
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