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مشاجرة زوجية تنتهي بقتل شاب على يد "عديله" بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

مشاجرة زوجية تنتهي بقتل شاب على يد "عديله" بالقليوبية

06:33 م الأحد 10 سبتمبر 2017

تعبيرية

كتب - سامح غيث ومحمود السعيد:

أنهى شاب حياة عديله بطعنة نافذة في الصدر، ، اليوم الأحد، أثناء تواجدهما بميدان "بلقس" بمدينة قليوب؛ بسبب خلافات أسرية بينهما.

تلقى مأمور مركز شرطة قليوب، إخطارا من مستشفى قليوب بوصول "أحمد ف."، 28 سنة، مصابا بطعنة سكين نافذة بالصدر اأودت بحياته.

اتهمت والدة المجني عليه كلا من "حسام ع."، زوج شقيقة زوجة الضحية (عديله)، وشقيقه "إبراهيم"، بقتل نجلها بسبب خلافات أسرية.

وأمام النقيب عاطف بركات، معاون الضبط، أكدت مقدمة البلاغ أن مشاجرة نشبت أمس بين نجلها وزوجته، فتركت الأخيرة المنزل، وتوجهت إلى منزل أسرتها.

وأضافت أن والدة زوجة المجني عليها طالبتها بالقدوم ونجلها لعمل جلسة صلح بين الزوجين، وعند وصولهم ميدان "البلقس"، خرج المتهم "حسام" من توك توك وضرب ابنها بـ"شومة" على رأسه، ثم طعنه بسكين في صدره فسقط غارقا في دمائه، وتم نقله إلى المستشفى لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة عند وصوله.

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهمين، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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