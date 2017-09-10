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الجيش السوري يسيطر على الطريق السريع بين دمشق ودير الزور

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مصراوي Masrawy

الجيش السوري يسيطر على الطريق السريع بين دمشق ودير الزور

06:43 م الأحد 10 سبتمبر 2017

الجيش السوري يسيطر على الطريق السريع بين دمشق ودير الزور

الجيش السوري

دمشق - (أ ش أ):
سيطر الجيش السوري والميليشيات الموالية له، الأحد، على آخر جزء من طريق سريع يربط مدينة دير الزور بالعاصمة دمشق.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) ، أن قوات النظام سيطرت على كامل الأوتوستراد الدولي الذي يمر بمدينتي السخنة وتدمر، وذلك بعد التقاء القوات المتقدمة من محور "الشولا - السخنة" بالقوات المتواجدة في منطقة البانوراما، بعد خروج الأوتوستراد عن العمل في المنطقة الممتدة بين "السخنة - دير الزور" منذ 4 سنوات من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وكان مصدر عسكري سوري، أفاد، في وقت سابق اليوم، بسيطرة الجيش على سريتي "جنيد" و"الحرس الجمهوري" ومنطقتي "المعامل" و"المقابر" بمدينة دير الزور.

 

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