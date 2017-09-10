الجيش السوري يسيطر على الطريق السريع بين دمشق ودير الزور

دمشق - (أ ش أ):

سيطر الجيش السوري والميليشيات الموالية له، الأحد، على آخر جزء من طريق سريع يربط مدينة دير الزور بالعاصمة دمشق.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، أن قوات النظام سيطرت على كامل الأوتوستراد الدولي الذي يمر بمدينتي السخنة وتدمر، وذلك بعد التقاء القوات المتقدمة من محور "الشولا - السخنة" بالقوات المتواجدة في منطقة البانوراما، بعد خروج الأوتوستراد عن العمل في المنطقة الممتدة بين "السخنة - دير الزور" منذ 4 سنوات من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وكان مصدر عسكري سوري، أفاد، في وقت سابق اليوم، بسيطرة الجيش على سريتي "جنيد" و"الحرس الجمهوري" ومنطقتي "المعامل" و"المقابر" بمدينة دير الزور.