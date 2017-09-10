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العراق: لم نجر اتصالات مع لبنان لإطلاق سراح "وزير التجارة السابق"

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مصراوي Masrawy

العراق: لم نجر اتصالات مع لبنان لإطلاق سراح "وزير التجارة السابق"

06:42 م الأحد 10 سبتمبر 2017

نائب الرئيس العراقي نوري المالكي

بغداد - (أ ش أ):
نفى مكتب نائب الرئيس العراقي نوري المالكي، اليوم الأحد، الأنباء التي ترددت عن إجراء اتصالات مع لبنان للتوسط من أجل إطلاق سراح وزير التجارة العراقي السابق المطلوب للإنتربول عبد الفلاح السوداني.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن مدير المكتب هشام الركابي، قوله، إن "الأنباء التي تتحدث عن إجراء نوري المالكي، اتصالات مع لبنان للتوسط في إطلاق سراح وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني عارية عن الصحة".

وأضاف الركابي، أن المالكي لا يتدخل في أمور القضاء ولا في أي ملف يبحث من قبل القضاء أوهيئة النزاهة وأن المذكرة التي فُعلت الآن من قبل الإنتربول صادرة في عام 2013 خلال ولاية المالكي، فكيف يتوسط ويجري الاتصالات، مضيفًا: "هذه المعلومات لاصحة لها".

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مصراوي Masrawy

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