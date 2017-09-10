بغداد: استفتاء استقلال كردستان "خطوة غير قانونية"

بغداد -(أ ش أ):

قال المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي، اليوم الأحد، إن الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان خطوة غير قانونية وتتنافى مع الدستور العراقي، مشيرًا إلى ضرورة إجراء حوار مع أربيل لمناقشة كافة القضايا الخلافية.

وأضاف المتحدث - في تصريح أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - أن محاولة فرض السيطرة على المناطق المتنازع عليها من قِبل إقليم كردستان (وهي كل من محافظة كركوك وأجزاء من محافظة صلاح الدين فضلًا عن ديالي ونينوى) من شأنها التسبب في توتر شديد في هذه المناطق.

كان رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني قد قال، في وقت سابق، إن عملية الاستفتاء لن تؤثر على استمرار العلاقة بين شعبي كردستان والشعب العراقي بل ستعمل على تعميق هذه العلاقة.