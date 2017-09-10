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بالصور.. إنقاذ موظف حاول الانتحار لخصم يومين من راتبه بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. إنقاذ موظف حاول الانتحار لخصم يومين من راتبه بالقليوبية

06:39 م الأحد 10 سبتمبر 2017

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

أنقذت أجهزة الأمن والحماية المدنية بالقليوبية، موظفًا اعتلى شركة النصر للأدوية بأبو زعبل، وهدّد بالقفز والانتحار، بسبب إصدار قرار بمجازاته بالخصم يومين، لتشاجره مع عضو مجلس إدارة الشركة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، يفيد لاعتلاء موظف شركة النصر للأدوية، والتهديد بالانتحار.

انتقل على الفور العميد حسام الحسيني رئيس مباحث المديرية، والرائد محمد أبو غزالة رئيس وحدة الحماية المدنية، وجرى الدفع بسيارة حماية مدنية مزودة بالسلالم المتحركة، حيث تم إسداء النصح للموظف وإقناعه بالعدول عن الانتحار، وإنزاله بواسطة قوات الحماية المدنية.

بالفحص، تبين أن الموظف يدعى "إبراهيم نصر بيومي" ويعمل في شركة النصر للأدوية، وأنه صدر له قرار بجزاء يومين من قِبل الشئون القانونية، لتشاجره مع عضو مجلس إدارة الشركة، حيث أحيل للتحقيق، وعند علمه بالقرار حاول الانتحار من أعلى مبنى الشركة، وتم السيطرة على الموقف.

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