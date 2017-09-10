خالد الجندي: المسلمون أيتام على موائد اللئام

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استنكر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مساء الأحد، صمت العالم تجاه ما يحدث لمسلمي الروهينجا في ميانمار، قائلًا: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. أصبحنا المسلمون كالأيتام على موائد اللئام».

أضاف الجندي، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، عبر فضائية «DMC»، أن المصالح السياسية الكبرى في العالم، لا تعترف بالأديان أو المذاهب، مؤكدًا أن هذاه الصراعات «صهيونية»، مستكملًا: «صراعات القوي يأكل فيها الضعيف».

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وأكد أن قانون الاقتصاد العالمي لا يعترف بالعاطفة الدينية، متابعًا: «نفترض لو أنت مسلم ملياردير هيتم استقبالك بالانحناء، برميل نفط بالنسبة لهم يساوي كل كتب الأديان السماوية».