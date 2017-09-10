غدًا.. اجتماع للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان للرد على تقرير «هيومان رايتس ووتش»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اجتماعًا غدًا الاثنين القادم برئاسة النائب علاء عابد، لمناقشة التقرير الصادر من منظمة هيومن رايتس ووتش، بحضور محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ونائب وزير الخارجية.

وقال عابد، في تصريحات صحفية، إن اللجنة ستناقش تقرير منظمة هيومن رايتس "المشبوهة"، وبحث وضع تصور لمواجهة مثل هذه التقارير المغلوطة الكاذبة عن وضع حاله حقوق الإنسان فى مصر.

شاهد أيضا

وأضاف عابد، أن هذه المنظمة اعتادت أن تهاجم مصر لمصلحة الجماعة الإرهابية بدعم مادى من قطر وتركيا واللوبي الصهيوني يمول هذه المنظمة، مؤكدًا أن المنظمة تحاول إسقاط النظام من أجل استكمال مخطط تقسيم مصر، لكن لن يفلحوا، وأين دور هذه المنظمة مما يحدث من قتل وتعذيب وتهجير مع مسلمي ميانمار؟