الطيب: الإرهاب «لقيط» لا نعرف له أبًا ولا أمًا

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قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، إن ما يحدث في الشرق الأوسط سببه الإصرار على إبقاء المنطقة في حالة صراع دائم، والبحث عن مناطق يسهل فيها تزكية صراعات دينية أو مئهبية تؤدي إلى صدام دموي مسلح.

أضاف الطيب، خلال كلمته فى مؤتمر مسارات السلام، بألمانيا، أن الإرهاب «لقيط» مجهول النسب، لا نعرف له أبًا ولا أمًا، واصفًا إياه بـ«كائن عجيب وُلد بأنياب ومخالب، مخالفًا بقدراته الخارقة كل قوانين التطور الطبيعي، ولم يكد يبلغ مرحلة الفطام حتى أعلن دولته المزعومة المنسوبة للإسلام، والتي يتصدر اسمها نشرات الأخبار العالمية».

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تابع: «أنا لا أعفي شرقنا العربي والإسلامي من أن يتحمل نصيبه الأوفى من المسئولية التاريخية عن هذا الإرهاب، والإنصاف يقتضي أن نُسجل كثيرًا من الأسباب السياسية والدينية والتعليمية والاجتماعية التي ساعدت في تهيئة المسرح لهذا الإرهاب».