شيخ الأزهر: حلول أزمات الشرق الأوسط ليست من الخارج

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قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، إن «الغرب يعتبر الإسلام دين تأخر وركود، يعتبروننا (الشرق الأوسط) منطقة استهلاك فقط، وهذا خاطئ، ولا يمكن أن يكون ذلك قاعدة لتفاهم مشترك».

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أضاف الطيب، خلال كلمته فى مؤتمر مسارات السلام، بألمانيا، أن «أن حلول مشاكل الشرق الأوسط لا يمكن أن تكون من الخارج، ولكن بيد أبنائه وليس من الخارج»، معقبًا: «لا حق لأي دولة أن تتدخل في الأمور الداخلية لأي بلد آخر، فالفقراء يدفعون ثمن الصراعات والسخافات، والتدخلات الغربية غير مفيدة للشرق الأوسط».