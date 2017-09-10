محافظ القليوبية يسحب قرار تعيين مدير مديرية الطرق بعد تفاجئه بـ«فساده»

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قرر اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، اليوم الأحد، سحب قرار تعيين المهندس هشام البمبى، مدير مديرية الطرق بالقليوبية، والذى أصدره منذ أسبوعين، بعد اكتشاف أنه محال غلى المحاكمة التأديبينة ومستبعد من منصب مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة بنها.

وأحال المحافظ كلا من مديرى الموارد البشرية بمديرية الإسكان وديوان المحافظة، إلى النيابة الإدارية لترشيحم اسم البمبي بالخطأ، والتسبب فى إصدار قرار بتعيينه مديرًا لمديرية الطرق بالقليوبية.

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يذكر أن الشكاوى انهالت أمام محافظ القليوبية بعد إصداره قرار تعيين البمبي مؤكدة أنه المهندس محال إلى المحاكمة التأديبية، بعد غضه الطرف عن تحرير محاضر لعشرات الأبراج المُخالفة التى أقيمت بمنطقة الفيلل في بنها.