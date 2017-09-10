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​التعليم العالي تُعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للطلاب الأجانب

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مصراوي Masrawy

​التعليم العالي تُعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للطلاب الأجانب

06:25 م الأحد 10 سبتمبر 2017

​التعليم العالي تُعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للطلاب الأجانب

وزارة التعليم العالى

كتب- محمد قاسم:

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، اليوم الأحد، نتيجة تنسيق الطلاب الوافدين المقبولين بالمرحلة الأولى للالتحاق بالجامعات والمعاهد الحكومية المصرية للعام الجامعي 2017/2018 عبر موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الوافدين.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن عدد المقبولين بهذه المرحلة بلغ 9891 طالبًا وافدًا من مختلف الجنسيات بالعالم.

وأضافت الوزارة أنه جاري حالياً إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لإلحاق هؤلاء الطلاب بالكليات والمعاهد المقبولين بها.

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