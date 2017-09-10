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"تعليم الوادي الجديد": افتتاح معرض الزي المدرسي بالخارجة.. غدًا

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مصراوي Masrawy

"تعليم الوادي الجديد": افتتاح معرض الزي المدرسي بالخارجة.. غدًا

06:22 م الأحد 10 سبتمبر 2017

الدكتور غازي البنواني وكيل وزارة التربية والتعليم

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأحد، افتتاح معرض الزي المدرسي، والمقرر إقامته بمدرسة الخارجة الثانوية الفنية بنات، غدًا الاثنين.

وأكد الدكتور غازي البنواني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن المعرض سيعرض غدًا الزي المدرسي الموحد للمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال، ومقسمة لمدة ثلاثة أيام على المدارس.

وأشار البنواني، إلى أن غدًا خاص بمدارس منطقة البلد القديمة كمدرسة السبط الابتدائية والمجاهدين وأبو خالد، ومدارس منطقة شرق البلد الابتدائية جميعا، ويوم الثلاثاء لمدارس وسط البلد مثل: أنور البارودي وأبو بكر الصدّيق الابتدائية، وجميع مدارس المنطقة الابتدائية، أما يوم الأربعاء فيختص بمدارس المناطق النائية كقرية المنيرة والشركة الابتدائية والقرى التابعة لمركز الخارجة.

وأضاف البنواني، أنه سيتوالى تباعًا عرض الزي المدرسي لجميع الصفوف الأولى من كل مرحلة تعليمية، وذلك ليتم وصول المنتج للجميع والقضاء على مشكلة ازدحام المعرض وبأسعار مخفضة تحارب السوق المحلية.

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مصراوي Masrawy

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