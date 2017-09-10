رئيس جامعة بني سويف يتفقد المستشفى الجامعي

بني سويف ــ أحمد كامل:

تفقد الدكتور علاء عبد الحليم، القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، سير العمل بالأقسام المختلفة بالمستشفى الجامعي، بعد أسبوع من إرسال المستشفى خطابًا لمرفق الإسعاف يفيد عدم قدرتها على استقبال أي حالات طارئة لتعطل جهاز الأشعة.

وتابع رئيس جامعة بني سويف، سير العمل بأقسام الباثولوجيا الإكلينيكية الخاصة بالتحاليل الطبية واختصاصات أمراض الدم والمناعة، والمايكروبيولوجي والكيمياء، وأجهزة الأشعة المختفة للسونار وأشعة الماموجرام وأجهزة الأشعة المقطعية.

كان مرفق الإسعاف ببني سويف، فوجئ منذ أسبوع، بورود خطاب من المستشفى الجامعي ببني سويف، يفيد عدم قدرتها على استقبال أي حالات إصابة في حوادث أو مرضى بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، نظرًا لوجود عطل بجهاز الأشعة.

وطلب المستشفى الجامعي من مرفق الإسعاف نقل أي حالات مصابة أو مرضى إلى مستشفى بني سويف العام، خلال الخطاب الذي جاء نصه: "السيد مدير مرفق الإسعاف.. نحيط علم سيادتكم بأن جهاز الأشعة به عطل بالمستشفى الجامعي، لذا نرجو من سيادتكم توجيه عربات الإسعاف إلى المستشفى العام".

وأشار" عبد الحليم" خلال تصريحات صحفية، إلى أن المستشفى الجامعي مستمر بجميع أقسامه، ببذل كل العناية اللازمة والضرورية للتعامل مع جميع الحالات من الناحية التقنية والفنية والطبية والتي تمثلها أخلاقيات ومبادئ المهنة.