أخبار عاجلة

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

رئيس جامعة بني سويف يتفقد المستشفى الجامعي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس جامعة بني سويف يتفقد المستشفى الجامعي

06:14 م الأحد 10 سبتمبر 2017

رئيس جامعة بني سويف يتفقد المستشفى الجامعي

رئيس جامعة بني سويف يتفقد لمستشفى الجامعي

بني سويف ــ أحمد كامل:

تفقد الدكتور علاء عبد الحليم، القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، سير العمل بالأقسام المختلفة بالمستشفى الجامعي، بعد أسبوع من إرسال المستشفى خطابًا لمرفق الإسعاف يفيد عدم قدرتها على استقبال أي حالات طارئة لتعطل جهاز الأشعة.

وتابع رئيس جامعة بني سويف، سير العمل بأقسام الباثولوجيا الإكلينيكية الخاصة بالتحاليل الطبية واختصاصات أمراض الدم والمناعة، والمايكروبيولوجي والكيمياء، وأجهزة الأشعة المختفة للسونار وأشعة الماموجرام وأجهزة الأشعة المقطعية.

كان مرفق الإسعاف ببني سويف، فوجئ منذ أسبوع، بورود خطاب من المستشفى الجامعي ببني سويف، يفيد عدم قدرتها على استقبال أي حالات إصابة في أو مرضى بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، نظرًا لوجود عطل بجهاز الأشعة.

وطلب المستشفى الجامعي من مرفق الإسعاف نقل أي حالات مصابة أو مرضى إلى مستشفى بني سويف العام، خلال الخطاب الذي جاء نصه: "السيد مدير مرفق الإسعاف.. نحيط علم سيادتكم بأن جهاز الأشعة به عطل بالمستشفى الجامعي، لذا نرجو من سيادتكم توجيه عربات الإسعاف إلى المستشفى العام".

وأشار" عبد الحليم" خلال تصريحات صحفية، إلى أن المستشفى الجامعي مستمر بجميع أقسامه، ببذل كل العناية اللازمة والضرورية للتعامل مع جميع الحالات من الناحية التقنية والفنية والطبية والتي تمثلها أخلاقيات ومبادئ المهنة.

خطاب-المستشفى-الجامعي-ببني-سويف-لمرفق-الأسعاف

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور- محافظ بني سويف و13 برلمانيًا يتابعون تنفيذ حلول شكاوى المواطنين

    أخبار

  • جامعة المنيا: تسديد الرسوم إلكترونيًا هذا العام.. وغدا بدء الكشف الطبي

    أخبار

  • ضبط شاب تعدى على شقيقه بـ"سكين" في بني سويف

    أخبار

  • جامعة بني سويف تحصد المركز الأول محليا في تصنيف "التايمز"

    أخبار

إعلان

8e64142ab9.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزارة العدل البريطانية ترصد حوادث العنف بالسجون

وزارة العدل البريطانية ترصد حوادث العنف بالسجون

مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

مصرع 3 في حوادث طرق متفرقة ببني سويف

4 نصائح من "الأرصاد" للمواطنين لتجنب نزلات البرد والحوادث

4 نصائح من "الأرصاد" للمواطنين لتجنب نزلات البرد والحوادث

الصحة: مصرع 6 مواطنين وإصابة 14 في 4 حوادث سير

الصحة: مصرع 6 مواطنين وإصابة 14 في 4 حوادث سير