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ضبط تشكيل عصابي تخصّص في تقطيع السيارات المسروقة بالشرقية (صور)

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مصراوي Masrawy

ضبط تشكيل عصابي تخصّص في تقطيع السيارات المسروقة بالشرقية (صور)

06:05 م الأحد 10 سبتمبر 2017

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الشرقية – فاطمة الديب:

تمكن ضباط مباحث المرور بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، من ضبط 5 أشخاص؛ متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصَّص في تقطيع السيارات المسروقة وبيعها كـ"قطع غيار" بدائرة مركز الزقازيق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات عن قيام كل من "نور.الـ.م"، و"السيد.ن.الـ.الـ" عاطلين، و"خالد.ص.الـ.ع" 33 عامًا، سائق، و"السيد.ع.م.ع" 30 عامًا، ميكانيكي سيارات، و"توفيق.م.ع" 24 عامًا، تاجر خردة، جميعهم مُقيمون بمدينة القنايات بالزقازيق، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات وتقطيعها وبيعها كـ"قطع غيار".

وتبين أن المتهمين يتزعمهم الأول، والذي يسرق السيارات بمساعدة المتهم الثاني، وإحضارها لقرية "أم الرماد"، حيث يقوم المتهمان الثاني والثالث بعملية تقطيعها وطمس معالمها، فيما يقوم الخامس بترويج بعض أجزاء السيارات.

جرى ضبط المتهمين وبحوزتهم السيارة رقم 6315 "ن س" ماركة "شيفروليه" مُبلغ بسرقتها في المحضر رقم 10696 جنح ثان أكتوبر لسنة 2017، فيما جرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 45555 جنح الزقازيق لسنة 2017، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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