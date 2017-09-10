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"مياه القليوبية": عينات مياه "ميت كنانة" مطابقة للمواصفات

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مصراوي Masrawy

"مياه القليوبية": عينات مياه "ميت كنانة" مطابقة للمواصفات

05:56 م الأحد 10 سبتمبر 2017

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أن نتائج تحليل عينات مياه الشرب بقرية ميت كنانة مركز طوخ، أكدت سلامة المياه بالقرية، وأنه لا صحة لوجود أي تلوث بها.

كان مجاهد، استجاب لشكوى أهالي القرية من سوء حالة المياه، وكلف فريق عمل مكون من قطاع المعامل وقطاع التشغيل برفع عينات عشوائية، ومسح شامل للقرية بواسطة معمل الشركة، للتأكد من جوده مياه الشرب ومطابقتها للمعايير والمواصفات الواجب توافرها للمياه الصالحة للشرب، حيث جاءت جميع العينات التي جرى رفعها مطابقة للمواصفات، وذلك بحضور عدد من أهالي القرية.

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