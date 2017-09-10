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ميناء دمياط يصدّر 4 آلاف طن يوريا وفوسفات

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مصراوي Masrawy

ميناء دمياط يصدّر 4 آلاف طن يوريا وفوسفات

05:39 م الأحد 10 سبتمبر 2017

ميناء دمياط يصدّر 4 آلاف طن يوريا وفوسفات

ميناء دمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

شهد ميناء دمياط نشاطًا ملحوظًا في حركة الصادر، اليوم الأحد، بعدما انتهى مسئولو القطاع من تصدير 1700 طن يوريا و2100 طن فوسفات و1270 طن حديد بليت، في الوقت الذي غادر فيه قطاران بحمولة إجمالية 2474 طن قمح، في حين غادرت 60 سيارة بحمولة 2599 طن قمح.

واستقبلت هيئة الميناء، 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، وبلغ إجمالي السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة، بالإضافة إلى 26 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء حوالي 176268 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 54762 طنًا.

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