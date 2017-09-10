أخبار عاجلة

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

إحالة 4 متهمين للمفتي والمؤبد لاثنين آخرين في قتل "جواهرجي" بالغربية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إحالة 4 متهمين للمفتي والمؤبد لاثنين آخرين في قتل "جواهرجي" بالغربية

05:35 م الأحد 10 سبتمبر 2017

مجمع محاكم طنطا

الغربية - مروة شاهين:

قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الثانية، اليوم الأحد، بإحالة أوراق 4 متهمين إلى مفتي الجمهورية، والحكم بالمؤبد لاثنين آخرين، في واقعة قتل تاجر مصوغات ذهبية وسرقته في عام 2014.

عقدت هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد رضا عبد الوهاب وعضوية المستشارين جورج راشد وعبد العظيم عبد الهادي، وأمانة سر عزت خليل، وقررت بعد تداول أوراق القضية رقم 23093 جزئي وكلي 2465 غرب طنطا، بإحالة أوراق كل من: "م.ح.س.ف" و"س. م. م" و"أح. س. ع" وم.م.ع" إلى فضيلة المفتي للنظر بإعدامهم، كما قررت بالحكم بالمؤبد على المتهمين "م. س" وع.ع" وذلك لقيامهم بقتل تاجر مصوغات ذهبية وسرقته حال استقلاله القطار في عام 2014 .

وقررت المحكمة النطق بالحكم في يناير المقبل .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط عاملين يتاجران في العملة الأجنبية بالشرقية - صور

    أخبار

  • ميل برج سكني بشارع ابن الفارض بطنطا يثير الذعر بين الأهالي

    أخبار

  • تأجيل محاكمة المتهمين في قضية بيع الأطفال بالغربية لـ5 نوفمبر المقبل

    أخبار

  • اليوم.. استئناف محاكمة المتهمين في قضية بيع الأطفال بالغربية

    أخبار

إعلان

9453e6f9c7.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية