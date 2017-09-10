إحالة 4 متهمين للمفتي والمؤبد لاثنين آخرين في قتل "جواهرجي" بالغربية

الغربية - مروة شاهين:

قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الثانية، اليوم الأحد، بإحالة أوراق 4 متهمين إلى مفتي الجمهورية، والحكم بالمؤبد لاثنين آخرين، في واقعة قتل تاجر مصوغات ذهبية وسرقته في عام 2014.

عقدت هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد رضا عبد الوهاب وعضوية المستشارين جورج راشد وعبد العظيم عبد الهادي، وأمانة سر عزت خليل، وقررت بعد تداول أوراق القضية رقم 23093 جزئي وكلي 2465 غرب طنطا، بإحالة أوراق كل من: "م.ح.س.ف" و"س. م. م" و"أح. س. ع" وم.م.ع" إلى فضيلة المفتي للنظر بإعدامهم، كما قررت بالحكم بالمؤبد على المتهمين "م. س" وع.ع" وذلك لقيامهم بقتل تاجر مصوغات ذهبية وسرقته حال استقلاله القطار في عام 2014 .

وقررت المحكمة النطق بالحكم في يناير المقبل .