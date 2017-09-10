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وزير الزراعة يزور مزرعة موالح تابعة لأحد أعضاء مجلس النواب بكفر الشيخ

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وزير الزراعة يزور مزرعة موالح تابعة لأحد أعضاء مجلس النواب بكفر الشيخ وزير الزراعة يزور مزرعة موالح تابعة لأحد أعضاء مجلس النواب بكفر الشيخ

التحرير

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كتب - عمرو الشامي

استقبل اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بديوان عام المحافظة، لبحث تطوير المراكز البحثية.

بدأ الوزير زيارته بتفقد المزارع البحثية للذرة الشامية‏ بمركز البحوث الزراعية بسخا، لافتا إلى أن الذرة من أهم محاصيل الحبوب الاستراتيجية في ، إذ تعتبر المكون الرئيسي في علائق التغذية للإنتاج الحيواني،

وقال البنا، خلال جولته، إن الذرة الصفراء تساهم بنسبة 70% في الإنتاج الداجني، إضافة لاستخدامها أيضا في صناعة "السيلاج"، كما تقوم عليها بعض الصناعات المهمة مثل النشا والجلوكوز والفركتوز وزيت الذرة.

وأضاف وزير الزراعة أنه تم حتى الآن استنباط نحو 70 هجينا لمحصول الذرة يتداول منها نحو 25 هجينًا فرديًا أصفر، و2 هجين ثلاثي أصفر لهم إنتاجية عالية، لافتا إلى أن هناك مجموعة هجينية في المراحل الأخيرة للتسجيل والتي تتميز بإنتاجيتها العالية للأمراض.

وتوجه وزير الزراعة ومحافظ كفر الشيخ إلى مركز الرياض، وتفقد مزرعة موالح ملك عبدالحميد الدمرداش عضو مجلس النواب، ومقامة على مساحة 110 أفدنة مخصص منها 50 فدانًا لثمار الخوخ، و40 فدانًا للموالح و40 فدانًا للعنب.

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وأكد الوزير، أن تلك المزرعة تعد باكورة تطوير منظومة الري ليتم تعميمها تدريجيا على مزارع البساتين بمنطقة الدلتا، لافتا إلى ضرورة العمل على توعية المزارعين بهذه المنظومة وإرشادهم للمساهمة في ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الري.

ونوه البنا إلى أن نظام تحويل الري إلى الري الحديث يسهم في توفير 40% من المقنن المائي، مضيفًا أنه يسهم كذلك في زيادة إنتاجية المحصول ورفع قابليته للتصدير.

واختتم وزير الزراعة زيارته للمحافظة بزيارة كورنيش بحيرة البرلس، مشيرًا إلى أن بحيرة البرلس من أهم مصادر الثروة السمكية في مصر، وهي من أقدم البحيرات المصرية وأعرقها، كذلك هي ثاني أكبر البحيرات الشمالية.

وأوضح الوزير أن إنتاج البحيرة من الأسماك بلغ حوالي 65 ألف طن، وذلك بعد زيادة المساحات التي تم ضمها للمسطح المائي للبحيرة لصالح الصيد الحر، والتي بلغت 35 ألف فدان، مضيفا أن مساحة البحيرة بلغت حوالي 108 آلاف فدان، وتمتد بطول 70 كيلومترا تقريبا ويتراوح عرضها من 6 إلى 17 كيلومترا، كما يعمل بها حوالي 40 ألف صياد وبها حوالي 8 آلاف مركب صيد.

واستكمل البنا: «بحيرة البرلس تعتبر أنسب نظم البيئة المصرية الرطبة لنمو الأسماك البحرية ذات القيمة الاقتصادية والتصديرية العالية، كذلك هي ملائمة للإنتاج السمكي طوال العام».​

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