«المصرية للاتصالات» تجري تغيرات في القطاع التجاري استعدادا للمحمول

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وافق مجلس إدارة المصرية للاتصالات على مقترح مشروع العلامة التجارية الجديدة واستكمال باقي الإجراءات طبقًا للوائح الشركة.

وأضافت الشركة في بيان لها اليوم، أن مجلس الإدارة وافق على تعيين عادل حامد جاد الله نائبا للرئيس التنفيذي للشأن الدولي والمشغلين اعتبارا من 7 سبتمبر الجاري، وتعيين حسن أحمد أبو طالب نائب للرئيس التنفيذي للشؤون التجارية.

ويشغل ماجد إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الشركة، فيما يشغل أحمد محمد البحيري منصب الرئيس التنفيذي.

وقال المهندس احمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، ان الشركة اتخذت خطوات واسعة خلال الفترة الماضية في طريق تطوير منظومتها التجارية استعدادا للتحول المرتقب الي مشغل اتصالات متكامل والبدء في تقديم خدمات المحمول، مؤكدًا انه قد تم الانتهاء بالفعل من وضع السياسة البيعية للشركة في إطار تحولها إلي مشغل إتصالات متكامل ترتكز بشكل اساسي علي التواجد الإقليمي للشركة بجميع محافظات مصر.

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ومن المقرر للشركة المصرية للاتصالات طرح شرائح المحمول الخاص بها في منتصف الشهر الجاري، وذلك بالرغم من عدم اتمام اتفاقيات الترابط مع شركات المحمول التي لا بديل عنها في تقديم خدمات المحمول لمشتركيها الجدد.

وأشار البحيري إلى أنه جاري العمل حاليا علي إتخاذ خطوات جادة و سريعة نحو تنمية مهارات الكوادر البشرية بالمبيعات الإقليمية بهدف تأهيلهم للتعامل مع خدمات المحمول كما تم تعديل هيكل الشئون التجارية داخل الشركة، وذلك بما يضمن تعظيم الإستفادة من دور المبيعات الإقليمية بالشركة، مضيفا انه تم وضع مؤشرات الأداء التي تضمن العمل الجاد علي إرضاء العملاء، وأنه يتم قياس هذه المؤشرات بشكل يومي من خلال أنظمة المتابعك ومن خلال إستطلاعات الرأي الدورية التي تجريها شركات البحوث التسويقية المتخصصة.

ووقعت المصرية للاتصالات مذكرة تفاهم ملزمة مع اتصالات مصر لتقدم الأخيرة خدمات الجيل الثاني والثالث لاتصالات المحمول نهاية مايو الماضي.