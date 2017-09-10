«ست بميت راجل».. «أم آية» تعمل بالسواقة لإنقاذ أسرتها في الإسكندرية (صور)

التحرير

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الحياة ليست مليئة بالورود... مثل ينطبق على حال السيدة «أم آية» سائقة الأجرة في منطقة البيطاش بالإسكندرية، إذ امتهنت السواقة بعد ظروف صعبة لزوجها، فبادرت بتولي دفة المسؤولية لترسم قصة بطولة نسائية ترويها لـ"التحرير" في السطور التالية.

بين ليلة وضحاها انقلب حال أسرة السيدة «أم آية»، بعد دخول زوجها إلى السجن بتهمة الاتجار في المخدرات، فوجدت نفسها أمام أقساط سيارته التي كان يعمل عليها فضلا عن الإنفاق على أولادها الثلاث في مراحلهم التعليمية المختلفة.

ودافعت «سائقة البيطاش» عن زوجها قائلة إنه بريء واتهم ظلما في قضية اتجار في المخدرات، وتندرت بقولها: «هو يعني لو كان تاجر مخدرات كان اشترى عربيتين بالقسط عشان يشتغل عليهم».

وتحفظت النيابة على إحدى السيارتين على ذمة قضية زوج «أم آية»، فلم تجد السيدة صاحبة الأربعين عاما بدا من قيادة السيارة الأخرى «ميني ميكروباص» والعمل عليها بشوارع العجمي غربي الإسكندرية للإنفاق على أبنائها.

قالت «أم آية»: «أقود تلك السيارة منذ حوالي 3 أشهر، بعد أن سجن زوجي في قضية مُلفقة له، حيث كان يمتلك سيارتين أجرة كان قد اشتراهما بالتقسيط، إحداهما تم التحفظ عليها على ذمة قضية اتجار في المخدرات»، وتابعت: «حاولت الاستعانة بسائقين لقيادة السيارة الأخرى وكانوا يستغلون الظروف السيئة التي نمر بها، ولكي أنفق على أبنائي بالمراحل التعليمية المختلفة، قررت الاعتماد على نفسي وأقود أنا السيارة».

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وأضافت: «كان زوجي هو المسؤول عن المنزل والأولاد، ولكن الظروف حتمت عليّ أن أعمل أنا وأكون على قدر المسؤولية»، مشيرة إلى أن لديها 3 أبناء منهم بنت فى الثانوية العامة وأخرى في الصف الثالث الإعدادي وولد من العمر 5 سنوات.

تأمل «أم آية» أن تتمكن من مساعدة أبنائها على استكمال دراستهم وتعوض ما مر لها بعدما توقفت هي عن التعليم ولم تكمل دراستها بكلية التجارة.

المسؤولية التي وضعت على كتف أم آية دفعتها للعمل لمدة 16 ساعة يوميا، إذ أوضحت: أنها تعمل من الساعة السادسة صباحًا وحتى الـ10 ليلا، مردفة: «أنا بشتغل في البيطاش غربي الإسكندرية وبخاف أطلع برة المنطقة علشان أنا واحدة ست».

مهنة السواقة بالنسبة لامرأة في ظروف «أم آية» تمثل تعبًا وإرهاقا إلا أنها قررت التغلب عليه، لكن ما يوجعها أكثر النظرات المسيئة والمهينة لها من قبل عدد كبير من المارة، لكنها تؤكد: «ورغم ذلك هناك من يثني عليّ ويشجعني».

وتتمكن «أم آية» من التغلب على متاعب مهنة السواقة بمساعدة زملائها، إذ تقول: «ممكن يحصل مشادات مع السواقين زملائي بالموقف على أسبقية تحميل الركاب ولكن عندما يحدث ذلك أجد أغلب السائقين يقفون معي لأني سيدة».



واستطردت السيدة التي فضلت عدم ذكر اسمها كاملا: «أحيانا بكون مش قادرة أنزل أشتغل بس باجي على نفسي علشان المسؤوليات اللي عندي وبعد ما أخلص شغل أرجع البيت أكمل مسئولياتي به بداية من غسيل وطبخ ومذاكرة للولاد».

وأكدت «أم آية» في ختام حديثها مع «التحرير» أنها لا تُريد أى أموال أو مساعدات من أحد، ولكن تطالب المسؤولين بالتدخل لحل أزمة قضية زوجها التي وصفتها بـ«الملفقة»، مضيفة: «هو لو كان بيتاجر في المخدرات كان جاب العربيات بالتقسيط ولا أنا كنت بقيت مرمية في الشارع كدة».