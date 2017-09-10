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برلماني: لجنة العفو الرئاسي ستبدأ فحص حالات من الشباب المحتجزين بالإسماعيلية

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برلماني: لجنة العفو الرئاسي ستبدأ فحص حالات من الشباب المحتجزين بالإسماعيلية برلماني: لجنة العفو الرئاسي ستبدأ فحص حالات من الشباب المحتجزين بالإسماعيلية

التحرير

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أرسل النائب أشرف عمارة، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية عددا من أسماء الشباب المحتجزين بالمحافظة إلى لجنة العفو الرئاسي لدراسة وفحص حالاتهم، وضمهم للقائمة المقترحة النهائية للمجموعة الرابعة، التي من المفترض أن تُعلن بشكل كامل عقب انتهاء اللجنة من فحص الأسماء وتصديق الرئيس.

وأضاف النائب أن لجنة العفو الرئاسي التي شُكلت كأحد أهم إنجازات مؤتمرات الشباب أسهمت في العفو عن عدد كبير من الشباب المغرر به، وإعطائهم أملاً جديدا في الحياة وتصحيح مسارهم، بعد أن استجابت الرئاسة لمطالب الشباب بالعفو عن الشباب المصري من المحتجزين في جرائم سياسية ولم يمارسوا إرهابا ضد المجتمع المصري.

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وأوضح عمارة أن عمل مثل هذه اللجان ونجاحها في الإفراج عن أكثر من ألف شاب حتى الآن يدحض الاتهامات الغربية المتكررة لمصر، بشأن عدم إحرازها تقدما في ملف حقوق الإنسان.

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التحرير

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