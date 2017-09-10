تحالف «دل إي إم سي» يحقق 35 مليار دولار مبيعات خلال عام

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حققت شركة «دل إي إم سي» مبيعات بقيمة 35 مليار دولار، حيث جاء برنامج البيع العالمي من خلال إضافة 10.000 عميل تجاري جديد إلى قاعدة عملاء "دل إي إم سي" عقب العام الأول من الاندماج.

وشهدت "دل إي إم سي" نموًا في الإيرادات الناتجة عن التوسع في الأسواق والقطاعات غير المستغلة سابقًا من قبل الشركتين وذلك خلال النصف الأول من 2017 بدعم من التبادل للخوادم وحلول التخزين وخدمة العملاء والبنى التحتية المتقاربة.

وحققت "دل تكنولوجيز" هذه الإنجازات البارزة في الوقت الذي قامت بسداد ما يقارب 9.5 مليار دولار أمريكي من الديون واستكمال ثلاث مراحل رئيسية من عملية الاستحواذ والدمج بسرعة فائقة ومواصلة الاستثمار بقوة في التقنيات الأكثر ابتكاراً للعملاء.

وكشف استطلاع جديد مستقل أجرته "IDC" أن 91% من العملاء المستطلعين حول العالم يعتقدون بأن "دل" و"إي إم سي" قد حققتا الوعود التي أطلقتها قبل الدمج.

كما أعلنت "دل تكنولوجيز" أن "جنرال إلكتريك"، أكبر شركة صناعية رقمية في العالم، قد أبرمت اتفاقية التزام متعددة السنوات لاستخدام البنية التحتية لشركة "دل" وحلول الحوسبة للمستخدمين النهائيين لدعم جهود التحول الرقمي المستمرة في “جنرال إلكتريك”.

وبموجب هذه الاتفاقية، تصبح شركة "دل" المزود الأساسي لحلول البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لشركة “جنرال إلكتريك”. وتعتبر هذه الصفقة واحدة من أكبر العقود غير الحكومية في تاريخ "دل تكنولوجيز" و"دل" و"إي إم سي".

كما ستقوم شركة "دل تكنولوجيز" بإصدار تقريرها السنوي للعملاء، والذي يوضح كيف أن الشركة ساعدت العملاء في العام الماضي على الاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة في المستقبل الرقمي.

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وقال مايكل دل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "دل تكنولوجيز"، "لقد تمكنا من وضع معايير مرجعية جديدة وتخطي نطاق توقعاتنا".

وأضاف أن الشركة استطاعت خلال العام الماضي تلبية احتياجات العملاء، بما فيهم الهيئات الحكومية والشركات الصغيرة سريعة النمو، إضافة إلى العديد من كبرى الشركات العالمية التي ترى في دل تكنولوجيز الشريك الاستراتيجي الأكثر أهمية بالنسبة لها. وهذه ليست سوى البداية".

وفي أكتوبر 2015 اتفقت "Dell" للكمبيوتر على شراء "EMC" لتخزين البيانات في صفقة تقدر قيمتها بنحو 67 مليار دولار هي الأكبر على الإطلاق في قطاع التكنولوجيا.

وكانت خصصت "دل تكنولوجيز" مبلغ 4.5 مليار دولار سنويًا للاستثمار في مجال الأبحاث والتطوير، فضلًا عن استثمار 100 مليون دولار في الشركات الناشئة التي تعنى بالابتكار ومجالات التكنولوجيا المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وإنترنت الأشياء وعلم الجينوم وغيرها من خلال “دل تكنولوجيز كابيتال".

وتلتزم الشركة منذ استكمال عملية الدمج، باستثمار ما يقرب من مليار دولار تدريجيًا في قواها العاملة واستراتيجية التسويق والتكنولوجيا في مجالات النمو الرئيسية.

وتخطت سيرفرات "دل إي إم سي باور إيدج" أقرب وأقوى منافسيها لتصبح في طليعة الشركات الأكثر مبيعًا في العالم لسيرفرات "x86" من حيث الكميات التي تم شحنها.

كما تشهد حصة "دل" في سوق أجهزة الكمبيوتر ارتفاعًا مستمرًا، حيث تواصل زخم ارتفاع حصتها في سوق أجهزة الكمبيوتر على مدى 18 ربعًا سنويًا متتالية مقارنة بالأعوام السابقة، ولا تزال "دل" في الصدارة من حيث عدد شحنات أجهزة أماكن العمل والأولى عالميًا من حيث عدد شحنات الشاشات.

وعن السوق المحلي كان محمد أمين، نائب رئيس شركة Dell EMC العالمية لحلول الحوسبة في تركيا والشرق الأوسط، قد أكد أن الشركة تكبدت خسائر في مصر وصلت إلى 50% بعد تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضي، متوقعًا تعافي الأوضاع مجددا خلال يونيو المقبل، بعد ثبات سعر صرف الدولار، موضحًا أن الشركة استطاعت خلال المرحلة الماضية الوصول إلى حلول وسط مع العملاء في هذا الصدد.