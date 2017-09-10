مياه الصرف تحاصر محكمة بنها الجزئية في القليوبية (صور)

التحرير

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أغرقت مياه الصرف الصحي بعض الشوارع المحيطة بمحكمة بنها الجزئية، اليوم الأحد، ما أدى إلى عرقلة حركة المواطنين والسيارات.

قال المحامى محمد جودة لـ"التحرير" إن غرق الشوارع تسبب في عرقلة دخول وخروج المحامين من وإلى المحكمة، وخلق حالة ارتباك بسبب ارتفاع منسوب المياه وسط تجاهل من المسؤولين.

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وقال مصدر بمجلس المدينة إن فريقا من شركة مياه الشرب والصرف الصحي انتقل إلى محيط المحكمة لإصلاح العطل وتسليك الغرف وشفط المياه لإنهاء الأزمة وإعادة الحياة إلى طبيعتها في الشارع.