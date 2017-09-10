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مياه الصرف تحاصر محكمة بنها الجزئية في القليوبية (صور)

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أغرقت مياه الصرف الصحي بعض الشوارع المحيطة بمحكمة بنها الجزئية، اليوم الأحد، ما أدى إلى عرقلة حركة المواطنين والسيارات.

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قال المحامى محمد جودة لـ"التحرير" إن غرق الشوارع تسبب في عرقلة دخول وخروج المحامين من وإلى المحكمة، وخلق حالة ارتباك بسبب ارتفاع منسوب المياه وسط تجاهل من المسؤولين.

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وقال مصدر بمجلس المدينة إن فريقا من شركة مياه الشرب والصرف الصحي انتقل إلى محيط المحكمة لإصلاح العطل وتسليك الغرف وشفط المياه لإنهاء الأزمة وإعادة الحياة إلى طبيعتها في الشارع.

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التحرير

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