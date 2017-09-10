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834 "فيزا كارت" لمنتفعي مشروع تكافل وكرامة بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

834 "فيزا كارت" لمنتفعي مشروع تكافل وكرامة بالوادي الجديد

05:33 م الأحد 10 سبتمبر 2017

مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن استلام 834 فيزا كارت من الوزارة لمنتفعي مشروع "تكافل وكرامة".

وأكد مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد إمام فوزي، أن المديرية تسلمت هذه الكروت بواقع 312 فيزا كارت للمنتفعين بمركز الخارجة، و373 بمركز الداخلة، و48 بمركز بلاط، و85 بمركز الفرافرة، و16 بمركز باريس.

وأضاف فوزي، أن المديرية تتولى حاليًا تسليم الكروت للمنتفعين، للبدء في صرف المستحقات المالية عن طريق مكاتب البريد التابعة لهم.

كانت محافظة الوادي الجديد، أعلنت يوم 15 مارس2017، بدء تطبيق مشروع تكافل وكرامة لتقديم مساعدات مالية للحالات الأولى بالرعاية عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي.

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