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وفاة والد الإعلامي خالد حلمي

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مصراوي Masrawy

وفاة والد الإعلامي خالد حلمي

05:37 م الأحد 10 سبتمبر 2017

وفاة والد الإعلامي خالد حلمي

الإعلامي خالد حلمي

القاهرة - مصراوي:

توفي اليوم السيد حلمي أحمد والد الإعلامي والمنتج البارز خالد حلمي رئيس مجلس إدارة شركة راديو وان والرئيس التنفيذي لشركة هوم ميديا وراديو DRN.

وشيعت الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة ودفن بمقابر الأسرة في البساتين، وشارك في تشييع الفقيد عدد من الإعلاميين والشخصيات العامة.
ويقام عزاء الراحل بعد غد الثلاثاء في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

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