وفاة والد الإعلامي خالد حلمي

القاهرة - مصراوي:

توفي اليوم السيد حلمي أحمد والد الإعلامي والمنتج البارز خالد حلمي رئيس مجلس إدارة شركة راديو وان والرئيس التنفيذي لشركة هوم ميديا وراديو DRN.

وشيعت الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة ودفن بمقابر الأسرة في البساتين، وشارك في تشييع الفقيد عدد من الإعلاميين والشخصيات العامة.

ويقام عزاء الراحل بعد غد الثلاثاء في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.