أخبار عاجلة

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

الأزهر الإلكتروني : يجيز التلقيح الصناعي أو “الحقن المجهري” والزواج بحضور شهود مسيحيين

Google+ Print
الأزهر الإلكتروني : يجيز التلقيح الصناعي أو “الحقن المجهري” والزواج بحضور شهود مسيحيين الأزهر الإلكتروني : يجيز التلقيح الصناعي أو “الحقن المجهري” والزواج بحضور شهود مسيحيين

صرح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن جواز أن يأخذ قارئ القرآن أجرة عن قراءته أو الرقي بالقرآن، أو عن تعليمه، حيث أنه صار مصدر كسب رزقه.  ودل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على هذه الفتوى لعدة أحاديث ووقائع حدثت مع الصحابة، الدليل الأول في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جعل القرآن مهر لزواج صاحبة لحديث” اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن”، وكذلك في رواية الرقية التي حينما لدغ عقرب أحد زعيم القبائل وقام أحد الصحابة برقبته وأخذ الأجرة.

كما استندت الفتوى على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله”.

كما أصدر أيضا مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية جواز التلقيح الصناعي أو “الحقن المجهري” على شرط أن تأخذ النطفة من الزوج، والبويضة تكون من الزوجة، حيث أصدر أن عملية التلقيح الصناعي تجوز شرعا مادام النطفة من الزوج والبويضة من الزوجة.

حيث استندت الفتوى على إصدار مجمع الفقه الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة، وحسب ما تم الإعلان عنه وهو: “إن الأسلوب الثالث الذي تؤخذ فيه البذرتين الذكرية والأنثوية من رجل وامرأة زوجين أحدهما للآخر، ويتم تلقيحها خارجيا في أنبوب اختبار، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة، هو أسلوب مقبول مبدئيا  في ذاته بالنظر الشرعي، لكنه غير سليم تماما من موجبات الشك فيما يستلزمه، ويحيط به من ملابسات، فينبغي ألا يلجأ إليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبعد أن تتوفر الشرائط العامة الآنفة الذكر”.

وعلى ما تم الإعلان في هذا المؤتمر يجوز التلقيح الصناعي حيث أن هذا من باب العلاج، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “تداووا عباد الله، فإن الله لم ينزل داء إلا وقد أنزل له شفاء إلا الهرم”.

كما أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن سؤال: “هل يجوز الزواج عرفي من فتاة مسيحية وهي أجنبية بوجود شهود مسيحيين؟ حيث أجاب الأزهر أنه لا يجوز الزواج الشرعي إلا بعد اكتمال شروطه، حتى يكون الزواج صحيح لابد من توثيقه بحضور الوالي أو أن ينوب أحد الأشخاص عنه، وبوجود شهود، وإذا اكتملت كل هذه الشروط يمكن أن يكون الشهود من غير المسلمين.

 

المصدر : 365

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة