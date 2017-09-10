٣ وزراء يشاركون في مؤتمر حول مكافحة الفساد في الإدارة المحلية الثلاثاء المقبل

كتبت- ندى الخولي:

تنظم وزارة التنمية المحلية، الثلاثاء القادم، المؤتمر الأول حول "الإدارة المحلية بين الحوكمة ومكافحة الفساد" في إطار تطبيق الاستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد.

,يعقد المؤتمر على مدار يوم واحد وتنطلق جلساته في التاسعة صباح الثلاثاء القادم، بمركز إعداد القادة.

ومن المقرر أن يشارك في افتتاح المؤتمر هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، ويلقى كلمة حول الإدارة المحلية وبرنامج اللامركزية والحوكمة ومحاربة الفساد، كما يشارك في افتتاح المؤتمر عدد من الوزراء ومن بينهم المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وصالح الشيخ، نائب وزيرة التخطيط، كما سيشارك أحمد السجينس، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر أيضًا رؤساء عدد من الأجهزة الرقابية ومن بينهم المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والمستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، كما سيشارك ممثلاً عن هيئة الرقابة الإدارية، واللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، كما سيشارك في المؤتمر عدد من المحافظين من بينهم محافظ قنا والمنوفية والقليوبية والإسكندرية والقاهرة والجيزة والفيوم.