الصحة: مصرع 3 مواطنين وإصابة 36 آخرين في حوادث سير بـ 5 محافظات

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، وفاة 3 مواطنين وإصابة 36 آخرين في حوادث سير بـ 5 محافظات، هي: "المنيا والمنوفية وبورسعيد ومطروح والوادي الجديد".

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الحادث الأول نتج عن انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي القديم بأبو قرقاص - محافظة المنيا، وأسفر عن إصابة 5 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام بمشاركة 4 سيارات إسعاف مجهزة.

وأضاف "مجاهد"، وفقًا للبيان الصادر اليوم، أن الحادث الثاني نتج عن تصادم سيارة مع أتوبيس طريق السادات كفر الدوار الإقليمي - محافظة المنوفية، وأسفر عن إصابة 8 مواطنين تم نقل المصابين إلى السادات المركزي بمشاركة 6 سيارات إسعاف مجهزة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الحادث الثالث نتج عن تصادم أتوبيس مع سيارة على طريق بورسعيد - دمياط، محافظة بورسعيد، ما أسفر عن إصابة 5 مواطنين، مشيرًا إلى أنه تم دفع 4 سيارات إسعاف مجهزين إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بورسعيد العام.

وقال الدكتور خالد مجاهد، إن الحادث الرابع نتج عن انقلاب ميكروباص بطريق مطروح سيوة - محافظة مطروح، وأسفر الحادث عن وفاة 3 مواطنين وإصابة 12 آخرين، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف مجهزين إلى موقع الحادث، تم نقلهم إلى مستشفى مطروح العام.

وأردف "مجاهد"، أن الحادث الخامس نتج عن تصادم سيارة مع أخرى نقل – طريق الداخلة الخارجة - محافظة الوادي الجديد، وأسفر الحادث عن إصابة 6 مواطنين، لافتًا إلى أنه تم دفع 4 سيارات إسعاف مجهزين إلى موقع الحادث، نقلت المصابين إلى مستشفى الداخلة المركزي.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الإصابات تراوحت بين كسور متفرقة بالجسد وسحجات وخدوش، وجرح قطعي بفروة الرأس، واشتباة كسر بالضلوع، وجرح قطعي بالوجه، واشتباه ما بعد الارتجاج، مشددًا على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم بالمستشفيات، وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.