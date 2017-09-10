أخبار عاجلة

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

ممدوح حمزة: إعلان جبهة معارضة في أكتوبر المقبل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ممدوح حمزة: إعلان جبهة معارضة في أكتوبر المقبل

05:01 م الأحد 10 سبتمبر 2017

ممدوح حمزة: إعلان جبهة معارضة في أكتوبر المقبل

المهندس ممدوح حمزة الناشط السياسي

كتب - أحمد عبد الفتاح:

أعلن المهندس ممدوح حمزة، الناشط السياسي، عن تشكيل جبهة للمعارضة ضد السياسة الحالية بالتعاون مع عدد من الرموز والقوى السياسية، مشيرًا إلى أنه لم يتم الاتفاق على اسمها حتى الآن.

ونفى حمزة، في تصريح لمصراوي، كل ما تم تداوله على عددٍ من المواقع بشأن مسودة وثيقة سياسية تحمل مطالب وصفها بـ"فضفاضة" وأطروحات سياسية حول سياسة النظام الحالي - على حد قوله.

وأكد حمزة، أن الجبهة التي سيتم تشكيلها للمعارضة سوف تتجه لتأييد أحد المرشحين في انتخابات الرئاسة المقبلة، وفي حالة عدم إيجاد مرشح مناسب، ستتجه الجبهة لمقاطعة الانتخابات.
وأضاف الناشط السياسي، أن الجبهة المعارضة ستقدم برنامج تفصيلي يحمل رؤى سياسية وإصلاحية لعدد من الملفات والقضايا الهامة، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن تشكيل الجبهة والبرنامج التفصيلي في موعد أقصاه الـ 6 من شهر أكتوبر المقبل.

وكانت عدد من المواقع نشرت تقارير تفيد بتدشين الناشط السياسي ممدوح حمزة، وعمرو موسى، رئيس المؤسسة المصرية لحماية الدستور، وثيقة سياسية استعدادًا لخوض الانتخابات الرئاسية بالتنسيق مع عدد من الشخصيات العامة والأحزاب السياسية.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس المؤسسة المصرية لحماية الدستور، عمرو موسى، أنه لا علاقة له من قريب أو بعيد بما نشر عبر بعض المواقع الإخبارية حول تدشينه وثيقة سياسية استعدادًا لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد المكتب الإعلامي لـ"عمرو موسى"، أن هذه الأخبار غير صحيحة جملة وتفصيلا، ولا علاقة لموسى بأي مما نشر، وهو لم يطلع على مثل هذه الورقة أو حتى يتواصل معه أحد بشأنها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير التعليم العالي يفتتح أول مركز للتحكم الصناعي بجامعة النيل الأهلية

    أخبار

  • عضو "حماية الدستور": أغلبنا يرفض التعديلات بسبب آثارها السياسية الخطيرة

    أخبار

  • مطار القاهرة ينفي منع ممدوح حمزة من السفر لألمانيا

    أخبار

  • عمرو موسى يحذر من انتقال انقسام البرلمان حول "تيران وصنافير" إلى المجتمع

    أخبار

إعلان

eb0da1a1d7.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيسبوك تختبر ميزة جديدة تهدد المواقع الإخبارية

فيسبوك تختبر ميزة جديدة تهدد المواقع الإخبارية

المتحث العسكري السابق رئيسًا لمجلس إدارة «السفير» الإخبارية 

المتحث العسكري السابق رئيسًا لمجلس إدارة «السفير» الإخبارية 