ممدوح حمزة: إعلان جبهة معارضة في أكتوبر المقبل

كتب - أحمد عبد الفتاح:

أعلن المهندس ممدوح حمزة، الناشط السياسي، عن تشكيل جبهة للمعارضة ضد السياسة الحالية بالتعاون مع عدد من الرموز والقوى السياسية، مشيرًا إلى أنه لم يتم الاتفاق على اسمها حتى الآن.

ونفى حمزة، في تصريح لمصراوي، كل ما تم تداوله على عددٍ من المواقع بشأن مسودة وثيقة سياسية تحمل مطالب وصفها بـ"فضفاضة" وأطروحات سياسية حول سياسة النظام الحالي - على حد قوله.

وأكد حمزة، أن الجبهة التي سيتم تشكيلها للمعارضة سوف تتجه لتأييد أحد المرشحين في انتخابات الرئاسة المقبلة، وفي حالة عدم إيجاد مرشح مناسب، ستتجه الجبهة لمقاطعة الانتخابات.

وأضاف الناشط السياسي، أن الجبهة المعارضة ستقدم برنامج تفصيلي يحمل رؤى سياسية وإصلاحية لعدد من الملفات والقضايا الهامة، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن تشكيل الجبهة والبرنامج التفصيلي في موعد أقصاه الـ 6 من شهر أكتوبر المقبل.

وكانت عدد من المواقع الإخبارية نشرت تقارير تفيد بتدشين الناشط السياسي ممدوح حمزة، وعمرو موسى، رئيس المؤسسة المصرية لحماية الدستور، وثيقة سياسية استعدادًا لخوض الانتخابات الرئاسية بالتنسيق مع عدد من الشخصيات العامة والأحزاب السياسية.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس المؤسسة المصرية لحماية الدستور، عمرو موسى، أنه لا علاقة له من قريب أو بعيد بما نشر عبر بعض المواقع الإخبارية حول تدشينه وثيقة سياسية استعدادًا لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد المكتب الإعلامي لـ"عمرو موسى"، أن هذه الأخبار غير صحيحة جملة وتفصيلا، ولا علاقة لموسى بأي مما نشر، وهو لم يطلع على مثل هذه الورقة أو حتى يتواصل معه أحد بشأنها.