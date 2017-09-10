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بانسيه يقود هجوم المصري أمام وادي دجلة

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بانسيه يقود هجوم المصري أمام وادي دجلة بانسيه يقود هجوم المصري أمام وادي دجلة

التحرير

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أعلن حسام حسن المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة فريقه أمام وادي دجلة في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب، في أولى مباريات الفريق بالدوري الممتاز.

وضم التشكيل الأساسي كلًا من:

في حراسة المرمى: محمود السيد

في خط الدفاع: محمد حمدي وإسلام صلاح وإسلام أبو سليمة وكريم العراقي 

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في خط الوسط: فريد شوقي ،عمرو موسي ، عبدالناصر محمد "دي ماريا"

في الهجوم: أحمد جمعه، علاء علي، بانسيه


وتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من: محمد منتصر، أحمد بوسكا ، عمروكمال عبد الواحد ، مصطفى محمد "مارسيلو" ، أحمد جودة، حمادة ناصر.

 

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التحرير

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