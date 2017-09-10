عقوبة مالية تنتظر صالح جمعة في الأهلي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يتنظر صالح جمعة، لاعب خط وسط النادي الأهلي، توقيع عقوبة مالية عليه، من جانب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، بعد غيابه عن مران اللاعبين المستبعدين من مباراة الجيش والذي أُقيم صباح اليوم الأحد.

وغاب صالح عن المران الذي قاده سيد معوض، المدرب العام، دون إبداء أي أسباب أو الحصول على إذن من الجهاز الفني، وتتراوح عقوبة الغياب عن المران ما بين 10 إلى 20 ألف جنيه، وفقًا للائحة الفريق.

شاهد أيضا

ويلعب الأهلي مع طلائع الجيش في الثامنة والربع مساء اليوم بالجولة الأولى من الدوري الممتاز، قبل أن يلاقي الترجي التونسي في دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا في الـ16 من الشهر الجاري.