الأهلي يتسلم البطاقة الدولية للشامي

التحرير

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أعلن عصام سراج، مدير التعاقدات والمدير التجاري للنادي الأهلي، وصول البطاقة الدولية للاعب السوري، عبد الله الشامي، مدافع الأهلي الجديد، موضحًا أنه تم إرسالها لاتحاد لكرة؛ حتى يتسنى مشاركة اللاعب في المباريات فور وصوله وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

وأضاف «سراج» في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن الأهلي ينتظر خلال الساعات المقبلة، وصول البطاقة الدولية للاعب «باكا»، المنضم حديثًا من فريق بيدفيست الجنوب إفريقي حتى يتمكن أيضًا من المشاركة في المباريات بعد إرسالها لاتحاد الكرة.

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وانضم «الشامي» للنادي الأهلي في صفقة انتقال حُر بعد انتهاء ارتباطه بشكل ودي مع نادي الصفا اللبناني، وأجري اللاعب الكشف الطبي في لبنان قبل أن يوقع عقود انضمامه رسميًا للقلعة الحمراء لمدة 3 مواسم.