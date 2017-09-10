الداخلية: مقتل 10 إرهابيين خلال مداهمة أمنية بمحافظة الجيزة

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية مقتل 10 من العناصر التكفيرية الهاربة من شمال سيناء، وإصابة 8 من رجال الشرطة في تبادل لإطلاق النار أثناء اقتحام وكرين إرهابيين بالجيزة، مشيرة إلى أنه تم تحديد هوية 6 منهم وجارى تحديد هوية الأربعة الباقين.

وقال وزارة الداخلية - في بيان صادر عنها اليوم الأحد- حصل مصراوي على نسخة منه، إنه في إطار جهود الوزارة الرامية لملاحقة عناصر البؤر الإرهابية والإجرامية المتورطين بتنفيذ أعمال العنف والإرهاب بالبلاد، والذين يسعون لإثبات تواجدهم على الساحة في محاولة زعزعة الاستقرار بالبلاد، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني، تؤكد اتخاذ مجموعة من العناصر التكفيرية الهاربة من شمال سيناء من شقتين سكنيتين بمنطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة وكرين للاختباء وعقد لقاءاتهم التنظيمية والإعداد لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية بنطاق محافظات المنطقة المركزية.

واضافت انه تم التعامل مع تلك المعلومات، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، واستهداف الشقتين المشار إليهما، عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا فى توقيت متزامن فجر اليوم، مشيرة الى ان القوات فوجئت حال مداهمة الشقة الأولى (كائنة 11 شارع مصنع الأسفنج من شارع الطريق الأبيض)، بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، وقيام أحد العناصر بإلقاء عبوة متفجرة عليها، إلا أنها انفجرت فيه؛ حيث تعاملت القوات مع تلك العناصر ، مما أسفر عن مصرعهم جميعاً "وعددهم ثمانية أشخاص"، بينما بادرت العناصر المتواجدة فى الشقة الثانية (كائنة بشارع عبدالعال إبراهيم من شارع عبده خليفة)، بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات على مد أربع ساعات، وأسفر التعامل معهم عن مصرع إثنين آخرين.

وأشارت إلى أنه عُثر بالشقة الأولى على سلاحين آليين، وخنجر، وسكين، ونظارة ميدان، و5 الاف و800 بجنيه مصري، كما عُثر بالشقة بالثانية على سلاحين اليين وكمية من الطلقات النارية.

وأوضحت الوزارة انه أمكن تحديد هوية ستة من العناصر التى لقيت مصرعها، وهم أكرم الأمير سالم محمد حرب (مواليد 1/8/1979 القاهرة ويقيم بها حدائق حلوان/ فنى حاسب آلى)، وعمر إبراهيم رمضان إبراهيم الديب ( مواليد 3/12/1994 القاهرة ويقيم بها 103 شارع السباق / مصر الجديدة – طالب )، مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى القضية رقم 79/2017 حصر أمن الدولة "تحرك للعناصر الإرهابية بشمال سيناء"، و معاذ أحمد يحى أحمد (مواليد 18/11/1995 الجيزة ويقيم بها 10 شارع 3 مدينة النور/ إمبابة) ، وحمزة هشام حسين إبراهيم (مواليد 18/10/1995 القاهرة ويقيم بها المطرية / 3 شارع محمد سليمان / عزبة شوقي – طالب بكلية الآداب بحلوان )، وشريف لطفى خليل عبدالعزيز (مواليد 11/8/1974 الجيزة ويقيم بها العجوزة/ميدان لبنان / 24 ش النيل الأبيض) وخليل سيد خليل أحمد (مواليد 11/12/1990 الجيزة ويقيم بها ميت عقبة/وادى النيل/ 8 ش محمود حبيش).

وأضافت أنه أصيب خلال التعامل 3 ضباط، و3 مجندين، من قوة قطاع الأمن المركزي، وضابط من قوة قطاع الأمن الوطني، واثنين من أفراد البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، كدمات وجروح مختلفة بالجسم؛ حيث تم عمل الإسعافات اللازمة لهم.

و تم إخطار نيابة أمن الدولة العليا لاتخاذ اللازم، وجارى العمل على تحديد هوية باقى العناصر التي لقيت مصرعها (وعددهم أربعة).

وتؤكد وزارة الداخلية عزمها على المضي قدماً لأداء واجبها فى حماية الوطن والمواطنين والتصدي للبؤر الإرهابية.