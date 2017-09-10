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رئيس جامعة أسوان يجتمع بعمداء الكليات لاستلام المقرات الجديدة

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مصراوي Masrawy

رئيس جامعة أسوان يجتمع بعمداء الكليات لاستلام المقرات الجديدة

04:59 م الأحد 10 سبتمبر 2017

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أسوان - إيهاب عمران:

اجتمع الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، اليوم الأحد، بعمداء كليات الآداب والحقوق والألسن ودار العلوم والتجارة، لاستلام المقرات الجديدة بمدينة أسوان الجديدة، استعدادًا لبداية الدراسة في كليتي الحقوق ودار العلوم والتجارة الفرقة الأولى على أن يكون الانتقال جزئي حتى تنتهي أعمال التجهيزات والتشطيب بباقي المباني التسعة المتبقية.

وتجول رئيس الجامعة، في مباني الكليات الجديدة، رافقه الدكتور منصور كباش، رئيس الجامعة السابق، والدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للبحوث والدراسات العليا، والدكتور حسين الشريف عميد كلية الطب، والدكتور نجاتي الغزالي مستشار رئيس الجامعة العلمي، وعدد من عمداء الكليات وأمين عام الجامعة.

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