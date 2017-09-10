بالصور.. مؤلف إيطالي ينشر كتابا عن تاريخ الفراعنة من مكتبة الإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري:

شهد الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وعالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس، والمؤلف الإيطالي الشهير "فرانتشيسكو سانتوكونو"، اليوم الأحد، احتفالية توقيع كتاب عن مسرحية أوبرالية إيطالية عن مصر الفرعونية بعنوان "اللوتس والبردي"، وهي من تأليف فرانتشيسكو سانتوكونو، وقام الدكتور زاهي حواس بكتابة مقدمتها.

وأعرب مؤلف المسرحية "فرانتشيسكو سانتوكونو" عن سعادته لاستضافة مكتبة الإسكندرية احتفالية توقيع مسرحية "اللوتس والبردي"، مبينًا أنه لم يتوقع الحفاوة التي تم استقبال المسرحية بها، والنجاح الذي لاقته، خاصة وأنها تمثل خط أدبي جديد يمزج بين الكتابة اليونانية القديمة والهوية المصرية القديمة، وتعبر عن فترة بالغة الأهمية في تاريخ مصر.

وأوضح أن الأوبرا مكونة من ثلاثة أجزاء، تبرز خلالها الملحمة العسكرية المصرية، وما لها من دور كبير ومهم في القضاء على الهكسوس الذين حكموا مصر منذ عصر الأسرة الخامسة عشر إلى عصر الأسرة السابعة عشر في مصر القديمة.

وكانت مصر مقسمة حينها إلى جُزئين؛ الجزء الشمالي الذي كان مُحتل من قبل الغزاة الهكسوس، والجزء الجنوبي الذي كان يحكمه ملوك طيبة، والذين قادوا حروب التحرير لاستعادة الجزء الشمالي لمصر بقيادة الملك سقنن رع. ونجح ابنه الملك أحمس في قيادة الفصل الأخير من قصة الكفاح ضد الهكسوس، مؤسسًا الأسرة الثامنة عشر والدولة الحديثة وعصر الإمبراطورية.

وأشار إلى أن فكرة العمل جاءت بعد زيارته للمتحف المصري ومشاهدة مومياء "الملكسقنن - رع" وملاحظة وجود ضربة في رأسه، ومن هنا قام بالبحث في تاريخ "سقنن - رع" ودوره في معركة التحرير.

ولفت إلى أن هذه الملاحظات نتج عنها الشخصية المحورية في المسرحية، وهو "ست نخت"، الوزير المقرب من "سقنن - رع" والذي قام بخيانته وقتله.

وشدد على أن هذا العمل يعد تأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وإيطاليا، والتي تم التعبير عنها في هذا المزيج الأدبي الفريد.