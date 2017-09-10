شاهد || الإعصار إيرما يضرب فلوريدا

سمر العشري

وصل الإعصار المدمر إيرما ، إلى جزيرة كي ويست في ولاية فلوريدا التي هرب نحو 6.5 ملايين من سكانها ليلا من الرياح العتيدة والبحر الهائج بعد إعلان حالة الإنذار القصوى.

وضرب الإعصار جزيرة كي ويست جنوب أقصى ولاية فلوريدا مع رياح سرعتها 215 كلم في ساعة، وفق المركز الأمريكي للأعاصير.

ووصل الإعصار الذي أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل خلال مروره في منطقة الكاريبي منذ الأربعاء، إلى كوبا السبت وتسبب بفيضانات وصلت إلى العاصمة هافانا بالإضافة إلى دمار هائل في وسط وشرق البلاد، لكن دون تسجيل أي حالة وفاة رسمية حتى الساعة.

وأعلن المركز الأمريكي للأعاصير أن قوة الإعصار إيرما ارتفعت إلى الدرجة الرابعة قبل وصوله إلى كي ويست مهددا فلوريدا التي يتوجه نحوها ببطء.

المصدر : مصراوي

شبكةعيونالإخبارية

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