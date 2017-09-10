الرئيس الموريتاني يدعو لوقف إبادة مسلمي الروهينجا في ميانمار

نواكشوط- (دب أ):

دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم، الأحد، في استانا بكازاخستان إلى وقف الإبادة التي يتعرض لها مسلمو الروهينجا في ميانمار .

وطالب "بتحرك عاجل لوقف القتل والتشريد ما يستدعي منا بالإضافة إلى الشجب والإدانة القوية، مد يد العون لآلاف النازحين ودعوة المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري من أجل وضع حد لهذه المأساة الإنسانية".

وأضاف، في كلمة ألقاها أمام القمة الإسلامية الأولى للعلوم والتكنولوجيا بكازاخستان، أن من التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم الإسلامي كذلك ضرورة "ايجاد حل دائم وشامل لقضية العرب والمسلمين الأولى القضية الفلسطينية التي تظل أولوية بالنسبة لنا ودعامة أساسية لاستتباب الأمن والسلم في المنطقة والعالم".

وأشار الرئيس الموريتاني إلى أنه على الرغم من كل هذه التحديات فإن "العالم الإسلامي وقواه الحية يتطلعون إلى تحقيق نهضة علمية وتكنولوجية تساهم في العصرنة الاقتصادية والترقية الاجتماعية".