استطلاع: استمرار التقدم الملحوظ لتحالف ميركل على الحزب الاشتراكي

برلين- (د ب أ):

كشفت نتائج استطلاع للرأي أجري حديثا في ألمانيا عن استمرار التقدم الملحوظ لتحالف المستشارة انجيلا ميركل المسيحي عن أقرب منافسيه الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وأوضح الاستطلاع الذي أجراه معهد "إمنيد" لقياس الرأي لصالح صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، أنه على الرغم من تراجع شعبية تحالف ميركل بمقدار نقطة واحدة إلى 37% إلا أن شعبية الحزب الاشتراكي تجمدت عند 24%.

وارتفعت شعبية حزب البديل من أجل ألمانيا المناوئ للهجرة واليورو بمقدار نقطة مئوية لتصل إلى 9%، ولم يطرأ تغيير على شعبية حزب اليسار حيث ظلت عند 9% فيما حصل كل من حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر على 8% لكل حزب.

وفي نفس السياق، فقد استمر الفارق الملحوظ في نسبة التأييد الشعبي لميركل عن مارتن شولتس، منافسها على المستشارية، وزعيم الحزب الاشتراكي، حتى مع تراجع شعبية ميركل بمقدار نقطتين إلى 48% وارتفاع شعبية شولتس بنفس المقدار إلى 27%.