جامعة كيمبريدج تطلب مستشارا لقضايا الاعتداء الجنسي

جامعة كامبردج هي أول جامعة بريطانية تستحدث هذا الم

(بي بي سي):

نشرت جامعة كيمبريدج في بريطانيا إعلانا عن وظيفة مستشار للتعامل مع قضايا الاعتداء والتحرش الجنسي.

وستكون الوظيفة الجديدة جزءا من الخدمات التي يقدمها قسم الإرشاد الجامعي الذي يهدف إلى "تعزيز النصح والدعم المتاح لطلبة الجامعة".

وقال الاتحاد الوطني للطلبة إن طالبا من بين كل خمسة طلبة في المملكة المتحدة يتعرض أو تتعرض للتحرش الجنسي خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسي.

وقالت الجامعة لبي بي سي إنها تهدف إلى التعامل مع جميع أنواع التحرش.

وورد في الإعلان عن الوظيفة الجديدة أن الفائز بالوظيفة سيكون عليه العمل مع الشرطة و المركز المحلي لإحالة قضايا الاعتداء الجنسي، ومركز أزمة الاغتصاب في كيمبريدج الذي يقدم الدعم لضحايا الاغتصاب.

وتشمل مهام الوظيفة الجديدة "التنسيق مع الطلبة وأيضا إعداد وإدارة ورش العمل لموظفي الجامعة".

وقال متحدث باسم الجامعة "تسعى الجامعة باستمرار وفعالية إلى تحسين منع الاغتصاب والتدخل، وتقديم الدعم وإجراء التحقيق في مختلف قضايا التحرش، وجرائم الكراهية، وسوء السلوك الجنسي".

وأضاف المتحدث قائلا "المنصب الجديد استحدث ليكون إضافة وتعزيز الإرشادات وتقديم الدعم المتاح لطلبة الجامعة من خلال نظام البرامج التعليمية الخاصة بالكليات ولاسيما تقديم مصدر للدعم المتخصص للطلبة".

وأعلنت جامعة أوكسفورد السنة الماضية عن بدء ورش عمل إلزامية بشأن الحصول على الموافقة قبل إقامة علاقات جنسية مع الطرف الآخر.

وتغطي الدورة التدريبية أيضا الجوانب القانونية والتربية الجنسية العامة.