أخبار عاجلة

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

جامعة كيمبريدج تطلب مستشارا لقضايا الاعتداء الجنسي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

جامعة كيمبريدج تطلب مستشارا لقضايا الاعتداء الجنسي

04:44 م الأحد 10 سبتمبر 2017

جامعة كيمبريدج تطلب مستشارا لقضايا الاعتداء الجنسي

جامعة كامبردج هي أول جامعة بريطانية تستحدث هذا الم

(بي بي سي):

نشرت جامعة كيمبريدج في بريطانيا إعلانا عن وظيفة مستشار للتعامل مع قضايا الاعتداء والتحرش الجنسي.

وستكون الوظيفة الجديدة جزءا من الخدمات التي يقدمها قسم الإرشاد الجامعي الذي يهدف إلى "تعزيز النصح والدعم المتاح لطلبة الجامعة".

وقال الاتحاد الوطني للطلبة إن طالبا من بين كل خمسة طلبة في المملكة المتحدة يتعرض أو تتعرض للتحرش الجنسي خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسي.

وقالت الجامعة لبي بي سي إنها تهدف إلى التعامل مع جميع أنواع التحرش.

وورد في الإعلان عن الوظيفة الجديدة أن الفائز بالوظيفة سيكون عليه العمل مع الشرطة و المركز المحلي لإحالة قضايا الاعتداء الجنسي، ومركز أزمة الاغتصاب في كيمبريدج الذي يقدم الدعم لضحايا الاغتصاب.

وتشمل مهام الوظيفة الجديدة "التنسيق مع الطلبة وأيضا إعداد وإدارة ورش العمل لموظفي الجامعة".

وقال متحدث باسم الجامعة "تسعى الجامعة باستمرار وفعالية إلى تحسين منع الاغتصاب والتدخل، وتقديم الدعم وإجراء التحقيق في مختلف قضايا التحرش، وجرائم الكراهية، وسوء السلوك الجنسي".

وأضاف المتحدث قائلا "المنصب الجديد استحدث ليكون إضافة وتعزيز الإرشادات وتقديم الدعم المتاح لطلبة الجامعة من خلال نظام البرامج التعليمية الخاصة بالكليات ولاسيما تقديم مصدر للدعم المتخصص للطلبة".

وأعلنت جامعة أوكسفورد السنة الماضية عن بدء ورش عمل إلزامية بشأن الحصول على الموافقة قبل إقامة علاقات جنسية مع الطرف الآخر.

وتغطي الدورة التدريبية أيضا الجوانب القانونية والتربية الجنسية العامة.

هذا المحتوى من

96c14dd9c1.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الاتحاد الأوروبي يدعو لندن إلى مزيد من الوضوح في مفاوضات الـ"بريكست"

    أخبار

  • لندن تحذر المفوضية الأوروبية من "المماطلة" في مفاوضات بريكست

    أخبار

  • العراق يطلب مساعدة أممية بشأن جرائم تنظيم داعش

    أخبار

  • محققون استراليون يطالبون القساوسة بالإبلاغ عن اعترافات التحرش بالأطفال

    أخبار

إعلان

ac3cb4d8f7.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية