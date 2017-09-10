الطيب يلتقي ميركل لبحث مجالات التعاون بين الأزهر الشريف وألمانيا

كتب- محمود مصطفى:

التقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، ظهر اليوم الأحد، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، وذلك في مستهل زيارته إلى ألمانيا؛ للمشاركة في مؤتمر "طرق السلام" المنعقد بمدينة مونستر بألمانيا.

وتطرق اللقاء، إلى بحث مجالات التعاون بين الأزهر الشريف وألمانيا.

ويشارك في المؤتمر، والمقرر انعقاده في الفترة من 10 حتى 12 سبتمبر الجاري، 5000 شخص من الرموز والقيادات الدينية، من مختلِف دول العالم؛ للتحاور حول عوامل السلام المختلفة، والقضايا التي تَشغل الرأي العامّ العالمي.

ومن المقرر أن يلقي الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، كلمة حول التسامح والتعايش السلميّ المشترَك بين الأديان والثقافات المختلفة.